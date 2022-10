A Bauma (fino al 30 ottobre) debutta l’escavatore elettrico Yanmar

Ha preso il via Bauma, la fiera tedesca con sempre più macchine da lavoro che si tiene a Monaco di Baviera fino al 30 ottobre. Ne abbiamo già scritto (leggi qui) ma fa il suo debutto all’importante salone espositivo il primo mini escavatore elettrico di Yanmar: SV17e.

Un mini escavatore elettrico con 4 ore di scavo di autonomia

L’azienda nella fiera tedesca mostra il suo primo mini escavatore a emissioni zero: l’SV17e. Su cui svela più dati. L’inizio della svolta tecnologica e produttiva come sottolineano dall’azienda: “Un importante passo strategico nella futura trasformazione di Yanmar, il modello innovativo dimostra l’intenzione dell’azienda di costruire un business sostenibile”.

La macchina ha un azionamento completamente elettrico, dotato di un sistema idraulico con pompa idraulica load sensing. La capacità elettrica è pari a 23,5 kWh (19 kWh utilizzabili).

La capacità di ricarica rapida opzionale da 400 V (standard 230 V) in modalità di lavoro normale, una carica completa fornisce 4,5 ore di scavo o un ciclo di lavoro misto di quattro ore (20% in viaggio, 80% in scavo). La SV17e è una soluzione elettrica inferiore a due tonnellate e si presta ad una differenziata gamma di applicazioni edili, di ingegneria civile, agricoltura e paesaggistica.

Questo modello rispetto agli annunci precedenti è il frutto dei test e del feedback dei clienti. Il lancio dell’SV17e è previsto nel secondo trimestre del 2023 con consegna prevista per il quarto trimestre del 2023.

Debutta a Bauma la pala gommata V8e

Oltre al miniescavatore SV17e, Yanmar presenterà anche il marchio elettrico del carro cingolato C08 e un prototipo funzionante della sua nuova pala gommata compatta V8e. Vediamo i dati: una capacità della batteria di 40 kWh di serie (c’è l’opzione per aumentarla a 53 kWh), il V8e è progettato per un’ampia gamma di applicazioni fuoristrada.

Il prototipo della pala, la prima di Yanmar, in fiera pesa 4.500 kg, è dotato di una benna di carico da 800 litri e offre una ricarica rapida a bordo fino a 11 kW e 22 kW in modalità di ricarica rapida opzionale. La pala viene indicata come ideale per i cantieri ristretti. La data di lancio prevista per V8e è il primo trimestre del 2024.

In pre produzione anche il C08e elettrico

L’offerta a emissioni zero di Yanmar si completa con il C08e in pre-produzione. Così viene presentato: “Con un peso operativo di 566 kg, questo trasportino compatto ha la potenza e la manovrabilità per eccellere in spazi ristretti. E’ dotato di un pannello di controllo LCD a colori intelligente che consente all’operatore di selezionare facilmente la modalità di lavoro ottimale per aumentare la produttività e risparmiare energia. Il lancio è previsto nel primo trimestre del 2023 con consegne previste nel secondo trimestre“.

Un’area tutta elettrica nello stand di Yanmar

L’azienda è presente all’Outdoor Space North, nello stand FN 1017/2, con quattro aree dedicate alle macchine per la costruzione di strade, demolizioni, movimento terra e paesaggistica e soprattutto una zona speciale per la line-up completamente elettrica.

“Il nostro obiettivo è diventare un leader globale nelle apparecchiature compatte aiutando i nostri clienti“. Parole del Ceo, Giuliano Parodi che sottolinea anche il percorso verso le emissioni zero: “Il nostro concept di Yanmar City mira a mostrare fino a che punto siamo arrivati ​​nel nostro viaggio di trasformazione”.

E si amplia anche il perimetro aziendale: “Le acquisizioni di successo di Terex Compact Equipment, in Germania e ASV in Nord America, hanno contribuito a rafforzare il portafoglio di prodotti di Yanmar, che ora comprende miniescavatori, pale gommate, escavatori gommati, trasportatori e pale cingolate compatte“.

