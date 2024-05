A Barcellona si possono fare escursioni con barche elettriche, al Port Olimpic offrono uno sconto del 4% alle barche elettriche nel posto barca, nella capitale catalana tra il 25 e il 26 maggio va in scena la prima edizione dell’Electric Boat Experience, la fiera della nautica sostenibile organizzata da Port Olímpic e da ANBE, che riunirà le aziende che guidano la transizione energetica nella nautica e nella mobilità marittima.

Una fiera su 2400 metri quadri

Nello spazio espositivo, oltre 2.400 metri quadri, è possibile esporre le ultime innovazioni dei più importanti produttori di imbarcazioni elettriche, ibride e a idrogeno. Ma non solo. Negli stand anche batterie, motori elettrici, colonnine di ricarica fast e impianti di desalinizzazione. Il porto sta poi investendo, come si vede nella foto sotto, nelle rinnovabili.

I test in acqua

Nello spazio espositivo Moll de Mestral saranno esposte le barche delle aziende green e come annunciano dall’organizzazione: “Potrai vivere l’esperienza di uscire in mare con modelli elettrici“. A disposizione dei test per conoscere meglio le barche elettriche.

Sabato 25 maggio, l’Espai Mestral del Port Olímpic ospiterà un programma di presentazioni e tavole rotonde, che riunirà aziende, istituzioni e l’ecosistema innovativo del settore nautico. Al centro le questioni più attuali e verranno presentate le ultime innovazioni nel campo della mobilità elettrica marittima e dei modelli di gestione dei porti rispettosi dell’ambiente.

Per maggiori informazioni e conoscere il programma clicca qui.

Pieno di eventi anche in Italia

Si inizia questo fine settimana al Boat Show al Lago Maggiore dove saranno presenti alcuni espositori green, come Sealence con due barche elettriche. Poi si passa al Salone di Venezia – non un salone solo elettrico ma con diverse presenze green – dove sarà presentato anche un progetto per lo sviluppo della nautica ad idrogeno. Settore ancora agli albori ma interessante da conoscere. Evento che vede Assomarinas tra gli organizzatori. Appuntamento come sempre all’Arsenale di Venezia dal 29 maggio al 2 giugno 2024.

Vaielettrico ad Electric Boat Show

Vaielettrico sarà presente alle due manifestazioni citate, ma segnaliamo la nostra consueta tavola rotonda all’evento tutto e solo elettrico: Electric Boat Show che si terrà dal 7 al 9 giugno nella incantevole location di Laveno Mombello.

La tavola rotonda si terrà sabato 8 giugno dalle 10 con la partecipazione di importanti marchi ed operatori del settore: Aqua Superpower, Sealance, Vsr con il suo nuovo gommone elettrico, As Labruna, Mako-h-Bike e i norvegesi di Evoy. Dalla ricarica ai motori molto potenti, le barche e fino alla entusiasmante micro mobilità su acqua. Appuntamento a Laveno Mombello.

– Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube –