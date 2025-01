927 km con un “pieno” per la ID.7, ma…

927 km con un “pieno”: è il risultato annunciato da Volkswagen per la ID.7 Pro S standard, rispetto all’autonomia WLTP di 707 km. Consumo 9,2 kWh/100 km.

Il dato colpisce, perché ci si avvicina sempre più al traguardo dei mille km. Il test è stato realizzato da piloti professionisti (molto pazienti…) sulla pista pugliese di Nardò, 12,5 km, di proprietà della Porsche. Ma viene da chiedersi che senso abbiano questi record realizzati a velocità medie molto contenute, in questo caso solo 29 km/h (temperatura tra 5 e 15 gradi). La Volkswagen spiega che siamo “sulle velocità tipiche del traffico nelle grandi città. Secondo il più recente Traffic Index Ranking dello specialista della navigazione TomTom, questo valore è di 20 km/h a Roma e 22 a Milano. La città italiana la cui velocità media nel traffico si avvicina di più a quella del test di efficienza è Napoli, con circa 28,7“. Tutto vero, ma difficilmente si acquista un’auto come questa, con batteria da 86 kWh e un ottimo coefficiente aerodinamico (CX 0,23) per fare solo spostamenti cittadini. E sarebbe stato più attendibile un test a medie un pò più sostenute.

“Come se un diesel facesse 100 km con un litro”