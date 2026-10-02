912km per la BMW iX3: quota mille é vicina

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912km per la BMW i3 nella versione 50 xDrive: quota mille km di autonomia é sempre più vicina, anche se con auto ancora di un certo prezzo.

912km per la BMW i3, con ricarica fino a 400 kW

912 km sono tanta roba, anche per chi per lavoro deve fare tanta autostrada. Anche alle velocità pù elevate, almeno 600 km li fai e dopo una percorrenza tale qualsiasi essere umano una sosta la deve fare. E non sono certo soste interminabili: in 21 minuti riporti la iX3 dal 10 all’80%, con potenze che possono arrivare a 400 kW. La base tecnica è la stessa della iX3, la Neue Klasse, con architettura a 800 volt, ma un’aerodinamica molto migliore assicura alla i3 ben 107 km in più del Suv. Piuttosto impressionanti anche le prestazioni: la i3 accelera da 0 a 100 in soli 4,7”, mentre la velocità di punta è limitata a 200 km/h. Con una potenza di sistema di 345 kW e coppia massima di 645 Nm. Batteria da 108,7 kWh netti. In arrivo con la c’è anche una versione meno potente e costosa, la 40 xDrive, con potenza di sistema di 275 kW e batteria da 82,8 kWh netti. Autonomia fino a 710 km, non poco.

Quanti modelli sopra i 700 km di autonomia…