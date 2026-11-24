9 centesimi al kWh. Le Plein in collaborazione con Auchan per le feste di Natale annuncia un altro ribasso record nei prezzi di ricarica in Francia.

9 centesimi al kWh nelle AC e 0,19 nelle 100 kW

Il super-prezzo è riservato a chi ha una carta-fedeltà Waaoh! di Auchan, condizione tutt’altro che impegnativa. E consente all’operatore di ricarica Le Plein di battere largamente l’offerta di 0,17 €/kWh nelle colonnine da 22 kW lanciata recentemente da Leclerc. La super-promozione va dal 24 novembre al 13 gennaio nei 394 punti di ricarica Le Plein in 23 supermercati Auchan. E induce a una prima riflessione: nel contenere i prezzi in Italia è mancato il ruolo della grande distribuzione. Certo, qualche catena straniera c’è, a prezzi concorrenziali. Ma i grandi player, come Esselunga, Coop, Conad ecc. hanno avuto un ruolo marginale nell’inserire le ricariche nelle loro offerte. Le Plein, invece, non è nuovo a offerte choc: dal 20 giugno a inizio settembre aveva addirittura dato gratis la prima ricarica, fino a 30 euro di valore.

Come funziona il super-sconto (con carta-fedeltà)

Ma vediamo come funziona lo sconto, prendendo le colonnine meno costose, le AC fino a 22 kW. Al pagamento il prezzo fatturato è di 0,32 euro, ma 23 centesimi vengono immediatamente riaccreditati sulla carta-fedeltà Waaoh. E possono essere quindi spesi per fare acquisti nei supermercati Auchan. Intervistato dal sito frncese Numerama, il direttore generale di Le Plein, Julius Dewavrin, ha spiegato il senso dell’iniziativa. Si mira a “dare potere d’acquisto” in un periodo complicato anche per i consumatori francesi. “E a permettere di accumulare una somma significativa per gli acquisti natalizi“. Enfatizzando la semplicità dell’offerta: “La tariffa proposta ha come unica condizione di possedere la carta Waaoh!, non c’è obbligo di abbonamento”.