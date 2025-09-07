805 km di autonomia per la nuova BMW iX3

805 km di autonomia, con ricarica in una ventina di minuti, per la nuova BMW iX3 in arrivo a marzo. Il modello è stato svelato al Salone di Monaco, IAA Mobility. Con una percorrenza ormai vicina a quella di molti modelli benzina-diesel.

“La più importante BMW degli ultimi decenni”

La BMW ha svoltato decisamente pagina nell’elettrico. Non che le cose finora andassero male: tra i marchi premium tedeschi, il brand i di Monaco è quello che ha affrontato meglio la prima stagione dell’elettrico. Ma ora arriva l’attesissima Neue Klasse, una nuova categoria di auto nate su una piattaforma studiata esclusivamente per l’elettrico. E non, come accaduto finora, su piattaforme tecniche nate per veicoli benzina-diesel e adattate. Il sito tedesco Electrive annuncia “una delle più grandi speranze dell’industria automobilistica tedesca e probabilmente il lancio più importante di BMW degli ultimi decenni“. E lo stesso numero uno di BMW, Oliver Zipse, parla niente di meno che di “una nuova era” per la casa automobilistica. Una svolta simile a quella che si ebbe negli anni ’60 con la prima Neue Klasse. Superando qielli che sono stati finora i principali punti deboli del made in Germany elettrico: autonomia, potenza di ricarica e software datato.

805 km di autonomia e ricarica a 400 kW: un record in Europe

Ma vediamo i numeri. A Monaco Zipse BMW ha svelato la iX3 nella versione top di lancio, la 50 xDrive, con potenza di sistema di 345 kW e coppia massima di 645 Nm. Accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,9″, velocità massima 210 km/h, nonostante un peso di 2,3 tonnellate. Quanto alla batteria, si passa dalle celle prismatiche utilizzate finore a celle cilindriche (sempre NMC), con aumento della densità di energia del 20%. Nella versione di lancio la capacità netta è di 108 kWh e l’autonomia arriva a 805 km nella versione a trazione integrale, ma con la 4x2 si dovrebbe raggiungere una percorrenza ancora superiore. Il consumo di energia è compreso tra 15,1 e 17,9 kWh, niente male per un’auto di questo peso e dimensioni (lunga 478 cm, larga 190, alta 164). Quanto alla velocità di ricarica, la nuova BMW arriva fino a potenze di 400 kW: per passare dal 10 all’80% bastano 21 minuti. I media tedeschi fanno notare che siamo al top nella produzione europea, davanti alla Porsche Taycan (320 kW). In AC la potenza massima è invece di 11 kW (22 kW in opzione a pagamento).

805 km di autonomia e aerodinamica super: 0,24. Prezzi da 68.900

La nuova iX3 è la prima BMW di serie a supportare la ricarica bidirezionale. Con il sistema Vehicle to Home (V2H) funge da accumulatore mobile di energia per la casa, un plus importante per chi ha un impianto fotovoltaico. Con il Vehicle to Grid (V2G), può anche reimmettere l’elettricità nella rete, se serve. O alimentare altri dispositivi elettrici (V2L): durante la presentazione di Monaco è stato fatto con una macchina per popcorn. Grandi miglioramenti anche nell’aerodinamica: il coefficiente di resistenza scende da 0,29 a un ottimo 0,24, notevole per un Suv di queste dimensioni. E su molti aspetti si è giustamente imparato dalla concorrenza: per la struttura della carrozzeria, BMW sembra essersi ispirata al famoso cell-to-chassis di Tesla. Il pacco batteria è completamente integrato come componente portante, migliorando la rigidità. Allo stesso tempo, è possibile ridurre il peso, utilizzare lo spazio in modo più efficiente ed eliminare i componenti dell’alloggiamento e del modulo. Un approccio che BMW definisce pack-to-open-body. Infine il prezzo: si parte da 68.900 euro.

