800 km in giornata? Fatti, come col diesel- VIDEO

800 km in EV percorsi in giornata non sono la norma. Ma coprire questa distanza con un’auto elettrica è possibile, anche a bordo di una compatta, una Volkswagen ID.3 58 kWh. L’abbiamo fatto, peraltro, senza alcuna sosta fatta appositamente per la ricarica, e senza usare nemmeno una FAST. Ecco come.

800 km in EV in giornata: non per gioco, ma per lavoro

800 km in auto elettrica in giornata. Non si è trattato di un test vero e proprio ma di una mia (straordinaria, ma reale) giornata di lavoro. Riva del Garda (TN) – Bolzano, sosta per una riunione, poi Bolzano – Monaco di Baviera e infine Monaco di Baviera – Riva del Garda. Poco meno di 800 km percorsi sempre alla massima velocità consentita dal codice della strada (e ovviamente dalle condizioni del traffico).

Le tre condizioni per riuscire in un viaggio così

Organizzato in questa maniera, il viaggio è stato possibile grazie a una serie di prerequisiti fondamentali. 1. la possibilità di ricaricare a casa e partire quindi con la batteria carica 2. la possibilità di lavorare presso un’azienda che mi da la possibilità di ricaricare 3. la possibilità di ricaricare a destinazione (a Monaco) durante l’evento. Ma questo non vuol dire che diversamente non lo avrei potuto fare. Avrei dovuto semplicemente prevedere delle brevi soste di ricarica FAST lungo il percorso. Cosa che invece non è stata necessaria. E i miei 800 km sono quindi trascorsi esattamente come sarebbe avvenuto con un diesel. Fatta eccezione naturalmente per i pochi secondi necessari a collegare ogni volta l’auto alla walbox.

E voi? Come programmate i vostri lunghi viaggi elettrici? Ne fate? Se non è così, che cosa vi blocca ancora? Raccontatecelo con un video e partecipa al nostro concorso La Vita Elettrica. I video appariranno sul nostro canale YouTube, ma a tre di essi andranno altrettanti premi molto appetibili: rispettivamente 1.500, 1.000 e 500 euro di ricariche Enel X Way. Valide anche su tutti i punti di ricarica interoperabili, la stragrande maggioranza in Italia. Per partecipare basta registrarsi a questo link e inviarci un video entro l’8 Novembre. Per chiarimenti, scrivi a lavitaelettrica@vaielettrico.it o contattaci tramite la nostra pagina Facebook .