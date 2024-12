8 ricariche per fare 768 km: Mediaset di nuovo all’attacco

8 ricariche per fare 768 km: le reti Mediaset di nuovo all’attacco dell’elettrico, con uno sconcertante servizio per “Dritto e Rovescio” di Paolo De Debbio. Lo segnala un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

8 ricariche e 15 ore per fare 768 km: “Un servizio osceno, è tutto falso”

“B uonasera, mi sono imbattuto su questo articolo osceno: ‘Viaggio da Milano a Caserta in 15 ore e 8 ricariche‘. Naturalmente è scritto in malafede, anche un ignorante in materia può capire che è tutto falso: non si dice che auto usa,con quale percentuale di ricarica è partito ed altro. Mi piacerebbe sentire un vostro intervento in merito sul vostro canale Youtube. Grazie “. Antonio Bertanzetti uonasera, mi sono imbattuto su‘Viaggioin‘. Naturalmente è scritto in malafede, anche un ignorante in materia può capire che è tutto falso:,con qualeed altro. Mi piacerebbe sentire un vostro intervento in merito sul vostro canale Youtube. Grazie

Da Forza Italia a Forza Diesel: la filosofia è questa

Risposta . In realtà l’articolo non fa che rilanciare uno psuedo-test realizzato dal programma di Del Debbio, Vi si racconta appunto di un viaggio da Milano a Caserta, con la bellezza di 8 soste alla colonnina, quindi una ogni 96 km. Non siamo riusciti a capire su che macchina viaggiasse il brillante inviato di Mediaset, ma basta poco a capire che tutto è stato costruito in modo di ridicolizzare l’auto elettrica. È ovvio che viaggi del genere si affrontano con modelli che si ricaricano in corrente continua (quasi tutti, ormai). E chele soste alla colonnina sono metà della metà di quelle enunciate. Con alcuni modelli (Tesla Model 3 Long Range, per esempio), partendo ovviamente con batteria piena, te la puoi cavare con un’unica sosta. Ma è tutto costruito per dimostrare che è molto meglio restare alle auto tradizionali, meglio se a gasolio. E infatti il giornalista conclude il viaggio così: “Se avessimo fatto lo stesso percorso con la stessa auto, ma ad alimentazione diesel, avremmo impiegato la metà del tempo e speso quasi 50 euro in meno”. Contenti loro… . In realtà l’articolo non fa che rilanciare uno psuedo-test realizzato dal programma di Del Debbio, riassunto anche sui social. Vi si racconta appunto di un viaggio, con la bellezza di 8 soste alla colonnina, quindiNon siamo riusciti a capire su che macchina viaggiasse il brillante inviato di Mediaset, ma basta poco a capire che tutto è stato costruito in modo di. È ovvio che viaggi del genere si affrontano con modelli che si ricaricano(quasi tutti, ormai). E chele soste alla colonnina sono metà della metà di quelle enunciate. Con alcuni modelli (, per esempio), partendo ovviamente con batteria piena, te la puoi cavare con. Ma è tutto costruito per dimostrare che è molto meglio restare alle auto tradizionali, meglio se a gasolio. E infatti il giornalista conclude il viaggio così: “Se avessimo fatto lo stesso percorso con la stessa auto, ma ad alimentazione, avremmo impiegato la metà del tempo e speso quasi”. Contenti loro…