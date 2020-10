8 ricariche a Gardaland e…100 mila per Charge4Europe. L’ampliamento della rete ovunque prosegue a tappe forzate. Due notizie tra le tante di questa settimana.

8 ricariche grazie all’accordo con Enel X

Il famoso parco-giochi veronese mette a disposizione 8 punti di ricarica per autoveicoli elettrici. Il partner dell’iniziativa è Enel X, presente all’inaugurazione con la responsabile e-mobility per il Triveneto, Elisa Tosoni. Con lei Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato Gardaland, e la mascotte di Gardaland Prezzemolo. Le 4 infrastrutture del tipo «pole station» da 22 kW, ciascuna, con presa di tipo Mennekes, consentono la ricarica contemporanea di 8 veicoli elettrici. Sono ad uso pubblico, prenotabili attraverso l’app Juicepass, installate pensando non solo agli automobilisti italiani, ma anche ai turisti stranieri, numerosi sul Lago di Garda. L’innovativa collaborazione tra Gardaland ed Enel X ha permesso di contenere i tempi di installazione, rendendole le colonnine rapidamente operative. Clicca qui per altre info.

E intanto Charge4Europe cresce anche in Italia

Charge4Europe, la joint venture di DKV Mobility e innogy eMobility Solutions, operativa dal 2019, è già arrivata all’attivazione del 100.000esimo punto di ricarica. L’espansione della rete pubblica in numerosi paesi europei va avanti in modo continuo. In Austria, Belgio, Francia, Paesi Bassi, Lussemburgo e Italia è già possibile accedere alla rete convenzionata con Charge4Europe. E nel nostro paese questo significa avere accesso a oltre 9.900 punti di ricarica pubblica di tutti i principali operatori. Marco Berardelli, Managing Director di DKV Italia, spiega: “Stiamo lavorando per lanciare in Italia, nel 2021, il servizio di ricarica sul posto di lavoro e a casa. DKV sarà in grado di fornire una soluzione completa dalla fornitura dell’infrastruttura di ricarica, all‘installazione e gestione, fino al servizio di ricarica stesso. Saremo in grado di fornire ai nostri clienti soluzioni su misura per i loro veicoli elettrici, dando accesso ad un servizio trasparente e senza interruzioni”. La rete Charge4Europe è accessibile ai clienti DKV tramite la DKV CARD +CHARGE, che permette anche il rifornimento di carburanti tradizionali.

