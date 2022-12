8 km al giorno dal tetto solare della Prius

8 km al giorno di autonomia in più dal tettuccio solare della nuova Prius ibrida plug-in. Vale la pena sostenerne il costo? Sempre auto-produzione è…

La Toyota: “Se l’auto resta parcheggiata al sole…”

La Toyota continua a puntare forte sulle ibride (le elettriche finora non hanno avuti un gran successo). Ed escogita ogni soluzione per aumentarne l’autonomia, senza dover ricorrere al motore a benzina. E così sulla nuova generazione della Prius, la quarta dal 1997, compare un bel tetto solare. Sappiamo in quali difficoltà si dibatta la Sono Motors, l’azienda tedesca che da anni tenta di lanciare un’auto elettrica interamente ricoperta di pannelli solari la Sion. Ma qui il discorso è tutto diverso: siamo presenza di uno dei colossi dell’auto e si tratta semplicemente di stabilire se il gioco vale la candela. Secondo la Toyota sì: “La nuova Prius Plug-in è talmente evoluta che può sfruttare la luce del sole per la guida in elettrico”, si legge sul sito ufficiale . “Il tetto panoramico a pannelli solari ricarica la batteria ibrida da 13,6 kWh, permettendoti di guadagnare ancora più km di autonomia senza spesa. E se l’auto resta parcheggiata per diversi giorni, Prius continuerà a caricare la batteria usando l’energia solare“.

8 km al giorno al top, si può arrivare a 1.250 km all’anno

Vediamoli meglio questi numeri: la Prius è omologata per un’autonomia in elettrico di 68 km, anche se secondo la Toyota, in condizioni ideali, può arrivare a 75. A questo range il tetto solare ne può aggiungere fino a 8,8 km per ogni giornata in cui l’auto è parcheggiata al sole. Diciamo che, se il meteo aiuta, si può arrivare al 14% di autonomia in più e superare veramente i 75 km. Ne vale dunque la pena? Per capirlo bisognerebbe sapere anche quanto costa il tettuccio solare, cosa che non è stata resa nota. La stessa Toyota prevede che i pannelli solari della Prius nella vita reale aggiungeranno un totale di circa 1.250 km/anno. Con una una media di poco più di 3,5 km al giorno in modalità elettrica. Si va a fare la spesa e si torna, se il supermercato è vicino a casa. Tenendo conto che la Prius ha poi un motore a benzina da 2 litri di cilindrata, per una potenza totale, combinata col motore elettrico, di 223 CV.