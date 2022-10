70 Ami vendute nel tour siciliano della Citroen Ami, a caccia di ordini con circa 700 km percorsi, 200 test drive e 7.000 persone incontrate.

70 Ami vendute e presentazione della versione Buggy

Nell’isola si è svolto il “Citroën My Ami Buggy Tour”, un evento itinerante che ha toccato le principali località: Catania, Siracusa, Ragusa, Agrigento, Trapani e Palermo. Il tutto è stato animato dagli Ambassador di Citroën Ami, ovvero i fedeli proprietari iscritti al programma “My Ami Superfan”. Gli Ambassador hanno dato risposte ai tanti curiosi che volevano saperne di più sul modello. Oltre, naturalmente, a provarlo. Contestualmente, l’evento siciliano ha permesso di svelare al pubblico italiano il modello My Ami Buggy, un’edizione ultra-limitata Commercializzata in Francia nel periodo estivo, dove ha registrato un sold-out delle vendite in soli 18 minuti, la serie speciale è stata prodotta in soli 50 esemplari numerati. E si caratterizza All’esterno per la livrea color Khaki e, all’interno, per gli accessori in giallo acido che richiamano la tonalità della carrozzeria.

In flotta anche al Genova City Airport

Il tour siciliano è l’ennesima conferma che la macchinetta elettrica dell Citroen sta molto a cuore a Stellantis, che continua a promuovere eventi in tutta Europa. Con una particolare attenzione ai contesti di vacanza nella natura, come le isole. Ma non solo: nelle settimane scorse tre Ami sono entrate a far parte del parco mezzi operativi del Genova City Airport per le attività quotidiane sui piazzali aeroportuali. Sono luoghi circoscritti in cui i limiti di autonomia non creano problemi, essendo molto facile ricaricare. E allo stesso tempo fa premio l’aspetto simpatico della macchinetta francese, oltre al fatto di poterla parcheggiare ovunque. Personalizzate con adesivi ad alta visibilità e luce catarifrangente, come previsto dalle normative aeroportuali, le tre Ami sono state fornite dalla Concessionaria GECAR del capoluogo ligure.

