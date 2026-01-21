7 mila km in Citroen e-C4: consumi, costi, confronto col GPL

7 mila km in Citroen e-C4: Alberto, un lettore calabrese, traccia un primo bilancio con consumi e costi, anche a confronto con la vecchia Dacia Duster a GPL.

di Alberto Ligato

“Da qualche mese sono un felice possessore di una Citroën E-C4 X. Passare da una Dacia Duster 1.0 TCE GPL ad una full electric è stata una scelta maturata e ponderata nel tempo. Anche se in molti hanno provato a convincermi che era una follia per 1000 motivi che, ad oggi, si sono rivelati esclusivamente dei preconcetti. Basati sulla completa ignoranza nell’argomento. Premetto che ho un impianto fotovoltaico con accumulo ed ho acquistato anche una colonnina di ricarica da 7,4kW. Pertanto tendo a ricaricare prevalentemente a casa, tranne quando faccio viaggi medio/lunghi per lavoro.

Quanto spendo di ricariche, quanto spendevo con la Dacia Duster

In quasi 3 mesi ho percorso circa 7.000km in strade miste, fatti sia di percorsi brevi in stradine collinari che di centinaia di km di autostrada pianeggiante. Credo pertanto di avere un po’ di materiale in prospettiva per tracciare un primo bilancio dei risparmi ottenuti nel breve periodo in elettrico. Ho paragonato i costi che avrei sostenuto con la Duster GPL. Calcolando una media consumo reale di 10,5km/l e moltiplicando per il prezzo del GPL, generalmente è intorno a 0,67€/l, ho ottenuto un costo complessivo di 446,67€. A questo aggiungerei circa 60€ di benzina che avrei dovuto utilizzare per le varie fasi di accensione e riscaldamento, con un costo totale quindi di 506,67€. La mia Citroën E-C4 X, di contro, per percorrere i 7.000km dell’analisi ha consumato 907,23kWh così suddivisi (dati effettivi ricavati dalla colonnina di casa e da quelle pubbliche). 694,5 kWh caricati alla colonnina domestica; 212,73kWh nelle colonnine pubbliche (per la maggior parte Enel ed Ewiva).

In 7 mila km ho risparmiato quasi 200 euro. E le colonnine ci sono…

Ipotizzando un costo finito del kWh domestico di 0,25€, i circa 700kWh di ricariche a casa hanno comportato una spesa di 173,63€. Che, sommati ai 134,33€ spesi alle colonnine pubbliche restituiscono un costo totale di 307,96€ con un risparmio di quasi 200€ (198,71€ per la precisione). Se consideriamo i minori costi di manutenzione bollo e che questi dati sono frutto del periodo di bassa produzione del fotovoltaico, si può presupporre per i prossimi mesi risparmi ancora maggiori. È tutto oro quello che luccica? Probabilmente no, al momento l’unica pecca la trovo negli alti costi di ricarica alle colonnine pubbliche. La diffusione delle stesse ormai è abbastanza capillare. Abito in un paesino di 4.000 abitanti in provincia di Catanzaro: nel raggio di 3/4 km ci sono 10 colonnine attive e due di prossima installazione. In un range di ricarica compreso tra 22kW e 300kW. Quindi un dato abbastanza incoraggiante. In definitiva: la mia esperienza iniziale è molto positiva. E con maggiore competitività sui prezzi delle BEV e delle ricariche, questo possa effettivamente rappresentare il futuro della mobilità.

