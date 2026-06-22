





7 mila elettriche usate vendute in aprile: il mercato cresce e ci si aspetta un aumento di quota ancora più rapido nei prossimi mesi.

7 mila elettriche usate. E ora ci si aspetta una crescita veloce

Il prezzo delle auto nuove, per molti proibitivo, continua a spingere gli italiani verso le macchine di seconda mano. Anche i dati di aprile confermano la crescita dell’auto usata: con 477.345 trasferimenti di proprietà, il mese registra un altro +1,3% rispetto ai 471.223 di aprile 2025. Il primo quadrimestre archivia un incremento dell’1,2% con 1.964.070 trasferimenti (+1,8% sul 2019). E le auto con la spina (anche ibride plug-in) cominciano a rosicchiare qualche quota di mercato, anche se la disponibilità di prodotto è ancora limitata. In aprile le elettriche sono salite all’1,6%, che significa circa 7.650 compravendite, le plug-in hnno fatto ancora meglio, con l’1,7%.

Auto a benzina le più richieste, male il diesel

Per i prossimi mesi (i dati di maggio non sono ancora disponibili) si prevede un’ulteriore crescita, come nel resto d’Europa. Crescita legata all’impennata dei prezzi di benzina e gasolio, anche se un po’ mitigata negli ultimi giorni. Ma ecco i dati motorizzazione per motorizzazione. In aprile le auto a benzina confermano la leadership con il 39,1% di quota (la stessa nel cumulato dei primi 4 mesi 2026.). Il diesel perde 5,6 punti e scende in seconda posizione al 37,2% (38,2% nel quadrimestre). Le ibride confermano una crescita sostenuta, toccando il 12,7% nel mese (12,1% in gennaio-aprile); Seguono Gpl e metano rispettivamente al 5,7% e 1,9% nel mese (5,6% e 2,0% nei 4 mesi).