7 giorni in 4 flash: la Kona, la Monza, il DTM…

7 giorni in 4 flash: ecco 4 notizie uscite nella settimana che ci lasciamo alle spalle. A partire dalla Hyundai Kona Electric, oggetto di un restyling.

7 giorni / La Kona rifà il look dentro e fuori

La Kona, si sa, è una delle auto elettriche più interessanti del mercato, un piccolo Suv molto efficiente anche nei consumi. Ora arriva un aggiornamento che interviene soprattutto sulla linea, decisamente più moderna e filante. Con interni rinnovati e caratteristiche di sicurezza e comfort migliorate. Il restyling Kona Electric dovrebbe essere disponibile nelle concessionarie dalla fine di gennaio, a breve dovrebbero arrivare le info sulle optional e prezzi.

L’intervento più vistoso riguarda il frontale: sparisce la griglia del radiatore, che ancora resisteva per quanto inutile. Mentre lo sportellino di ricarica, sempre nell’anteriore, è integrata direttamente nel paraurti, visibile in modo più evidente. Rivisti anche i fari. Nuove prese d’aria verticali davanti ai passaruota anteriori migliorano l’aerodinamica e quindi i consumi .L’interno è ora dotato di un cockpit digitale da 10,25 pollici: un touch-screen altrettanto grande sulla console centrale è disponibile come optional. 7 giorni / La Opel vuol darsi una scossa con la Monza

In casa Opel si sta lavorando al progetto di ridare sportività al marchio riìlanciando la Monza come le forme di un crossover elettrico. Lo scrive la rivista tedesca Auto Motor und Sport, avvisando però che l’uscita sul mercato non avverrà prima del 2024. Il n.1 di Opel Michael Lohscheller ha spiegato che “le auto devono essere divertenti, attirare il cuore e non solo il cervello. Questo vale soprattutto per l’elettromobilità ”.

La Opel Monza è stata venduta dal febbraio 1978 al giugno 1986. La rinascita in elettrico avverrebbe utilizzando come base tecnica l’Electric Vehicle Modular Platform del gruppo francese PSA , di cui ormai la Opel fa parte. Progettata per sistemi a trazione anteriore e 4 ruote motrici fino a 250 kW di potenza, la piattaforma consente di integrare pacchi batteria con capacità da 60 a 100 kWh, con autonomie da da 400 a 650 km.

Anche il DTM tedesco sarà elettrico, con 1.200 Cv!

Anche il DTM diventerà elettrico. Il popolare campionato tedesco per shilouette derivate da modelli rigorosamente di serie dal 2023 avrà una serie solo per auto a batterie. Il DTM Electric è stato presentato dalla Schaeffler, il partner tecnologico del campionato, con un un veicolo dimostrativo da 880 kW (1.200 Cv) sceso in pista ad Hockenheim. “Insieme a Schaeffler, il nostro primo partner strategico con cui collaboreremo, vogliamo sviluppare il DTM in un futuro di grande prospettiva“, ha spiegato l’ex ferrarista Gerhard Berger, n.1 dell’organizza azione del campionato.

Berger ha aggiunto che il DTM Electric mira “non solo a mostrare le tecnologia più recenti“. Ma anche a “convincere i fan del motorsport classico delle potenzialità di queste tecnologie e affascinarli con corse appassionanti“. Il piano per la nuova serie prevede gare sprint di 30 minuti, con cambi rapidi e automatizzati della batterie durante i pit stop obbligatori. Il prototipo presentato da Schaeffler ha il doppio della potenza delle attuali auto DTM (oltre 450 kW), con accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,4 secondi.

Scania con Engie-EVBox per ricaricare camion e bus