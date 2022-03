7 dritte per risparmiare con l’elettrica

7 dritte per risparmiare alla guida di un’auto elettrica. In piena crisi energetica, con prezzi dell’energia in costante ascesa, anche chi guida una EV (e spende già meno di chi guida un’auto termica) potrebbe voler limitare i consumi. Ma che cosa si può fare?

7 dritte per risparmiare (1) Ricarica di notte, se puoi

Il risparmio inizia nel momento in cui preleviamo energia dalla rete. Se il nostro contratto prevede, come nella maggior parte dei casi, una tariffa bioraria, preferisci le ore serali e della notte per caricare. In questo modo potrai beneficiare di una tariffa più conveniente. Eventualmente prendi in considerazione un cambio del gestore e un passaggio al mercato libero, se ancora non lo hai fatto. Ricorda inoltre che l’efficienza della ricarica aumenta all’aumentare della potenza . Se possibile, preferisci potenze da 3,7 a 6 kW. La dispersione a potenze ridotte può arrivare infatti fino al 15%. Quando possibile, è molto più conveniente chiedere un’aumento di potenza al gestore. Fa inoltre controllare il tuo impianto da un elettricista professionista e assicurati che i cablaggi siano conformi. E che non ci siano dispersioni. Anche questo ti aiuterà a ottimizzare i valori e di conseguenza i costi.

7 dritte per risparmiare (2) Ricarica al riparo da temperature estreme

Il freddo così come il caldo intenso possono far sì che l’auto attivi, anche in fase di ricarica, il sistema di climatizzazione della batteria. Se questo accade, e se tale impianto è costretto a fare gli straordinari per tenere le celle alla corretta temperatura di ricarica, ci sarà un impatto sui consumi. Non preleverai quindi dalla rete solo l’energia necessaria alla ricarica (o poco più), ma anche quella necessaria alla climatizzazione. E questo potrebbe far lievitare i costi. Pre-climatizzare invece l’abitacolo prima di mettersi alla guida non ha evidentemente alcun impatto sui consumi, ma unicamente sull’autonomia. Se preclimatizzi, l’assorbimento relativo non avviene prelevando energia dalla batteria. E quindi alla partenza avrai la piena capacità e quindi autonomia più estesa).

Se in viaggio prevede importanti dislivelli non ricaricare al 100% (3)

Se ti trovi in una località di montagna e il tuo prossimo percorso prevede una discesa a valle, evita di ricaricare la batteria al 100%. Altrimenti non potrai trarre beneficio dall’energia di recupero in discesa. Idealmente dovresti fare in modo di avere sempre a disposizione il massimo recupero possibile. In questo modo ti assicurerai di poter stoccare in fase di discesa la maggior quantità possibile di energia. Ad esempio come nella nostra prova sul passo dello Stelvio a bordo di e-Golf.

Utilizzi le colonnine pubbliche? Evita le FAST, se puoi (4)

Anche i prezzi delle colonnine pubbliche di recente sono stati ritoccati al rialzo. Ma generalmente ricaricare presso le colonnine AC è comunque meno costoso che farlo presso le FAST o ultra FAST (al netto di eventuali contratti flat). Verifica quindi attentamente le tue tariffe e, quando il fattore tempo non è un argomento, preferisci la ricarica lenta. Ne beneficerai economicamente e proteggerai anche la batteria da un’usura più rapida.

Guida predittiva e tanto veleggio (5)

Questo consiglio vale naturalmente in buona parte anche per un veicolo endotermico. Guidando, se il tuo obiettivo è il massimo risparmio, cerca di guardare sempre molto avanti. Se la strada davanti a te è libera e vedi ad esempio un semaforo rosso in lontananza, lascia che l’auto veleggi fino ad arrivare lì. Accelerare per poi frenare più o meno bruscamente in prossimità dello stop ti farà consumare di più. Anche nel caso in cui riuscissi a farlo sfruttando la frenata rigenerativa. Lascia veleggiare l’auto quanto più possibile. Ricorda che la frenata rigenerativa è un aiuto, certo, ma non potrai mai recuperare in frenata la stessa energia che hai sprecato accelerando più del necessario. Sembra un concetto scontato. Ma per molti non lo è.

Non sovrastimare l’uso di modalità B (6)

Molti utilizzano l’auto in modalità B (brake), quindi di massimo recupero. Convinti che in questo modo si assicureranno il minor consumo. In realtà il consumo dipende solo dallo stile di guida. E, al contrario, nella maggior parte dei casi, se scegliamo la modalità B e non siamo chirurgici nel dosare il movimento del piede sul pedale, è molto alto il rischio che in fase di rallentamento lasciamo che l’auto rallenti troppo. E siamo costretti poi a riaccelerare. Molto più semplice, soprattutto se siamo alla prima esperienza con un’elettrica, azzerare ove possibile la frenata rigenerativa. E correggere eventualmente solo con il pedale del freno. Ricordo infatti che, quando il tipo di decelerazione richiesta è ottenibile attraverso la frenata rigenerativa, questa si attiva alla pressione del pedale del freno. Esattamente come nella guida in B.

7 dritte per risparmiare / Gomme e clima ai valori corretti (7)

Tanti dimenticano di effettuare un controllo periodico della pressione degli pneumatici. Un corretto valore, come consigliato dal costruttore, oltre a garantire la sicurezza, consente di evitare anomali consumi della gomma e dell’energia. Qualcuno consiglia persino l’opposto. E cioè una pressione di gonfiaggio di qualche punto superiore al consigliato, in modo da ridurre l’impronta a terra e abbattere le richieste del motore in termini di energia. Questo innegabilmente ridurrà i consumi, ma metterà a repentaglio la vostra sicurezza e quella degli altri utenti della strada. Da evitare. Attenzione anche a sostituire gli pneumatici invernali con gli estivi, appena non più necessari. Un impatto importante sui consumi può arrivare dall’utilizzo del climatizzatore. E’ consigliabile, per limitare gli assorbimenti, evitare differenze eccessive tra la temperatura esterna e quella impostata a bordo. Sostituendo ad esempio, in inverno, il riscaldamento dei sedili all’aumento di 2-3 gradi della temperatura impostata.

