7 cose che ancora non so sull’auto elettrica

7 cose che ancora non so sull’auto elettrica. Concetti che possono sembrare banali per chi guida elettrico da tempo, ma non lo sono per chi si avvicina ora. 7 cose che ancora non so / Siamo sicuri che le elettriche siano più ecologiche? (1) C’è molta confusione sotto il cielo (e molta voluta disinformazione). Ci scrivono persone che hanno letto qua e là che la produzione delle batterie comporterebbe emissioni di CO2 tali da rendere le elettriche una bomba ecologica. Non è vero, è una fake-news. Ci sono decine di studi indipendenti a certificarlo, uno firmato dall’Agenzia europea per l’ambiente , l’AEA. E sono le stesse Case automobilistiche a dirlo, a partire da gruppi come Volkswagen e Mercedes. Nell’intero ciclo di vita, produzione e smaltimento delle batterie compresi, le elettriche sono sempre e comunque più virtuose. E, considerato che ai produttori il passaggio all’elettrico sta costando investimenti enormi: che interesse avrebbero a dire il falso? 7 cose…/ Come misuro i consumi, senza serbatoio? (2) Siamo cresciuti misurando i consumi in litri: quanti ne servono per percorrere una certa distanza. O quanto strada si fa con un solo litro. Qui si ragiona in kWh, l’unità di misura per l’energia che viene ospitata nel pacco-batterie, che è un po’ il serbatoio della nostra auto. In genere le Case produttrici offrono un dato: quanti kWh servono per percorrere 100 km. Non è difficile, da lì, calcolare quanto km se ne fanno con un solo kWh. Attenzione: si tratta di consumi medi, rilevati su un percorso misto tra città, strade extra-urbane e autostrade. Ma dobbiamo sapere che in città le auto elettriche consumano molto poco, meno del valore medio. Tutto il contrario in autostrada, dove i consumi sono ben superiori alla media. Ma quanto costa ricaricare? Meno della benzina? (3) Costa sicuramente meno della benzina, a parità di percorrenza. Quanto, esattamente? Dipende da che fretta avete e da quale gestore scegliete. Se ricaricate a casa, lentamente quindi, spendete in genere 20-22 centesimi al kWh. Per fare quanta strada? Dipende da macchina a macchina, come peraltro nei modelli a benzina, i consumi salgono man mano che passiamo dalle citycar ai Suv e alle auto sportive. Ma in genere si può dire che si va dai 4 km al kWh per le vetture più energivore ai 7 km abbondanti di quelle più virtuose. Se invece ricarichiamo nelle colonnine pubbliche, su strada, il prezzo varia a seconda della potenza (e quindi della velocità) di ricarica. Enel X, che gestisce la rete di ricarica più capillare, ha prezzi che vanno che vanno dai 40 centesimi al kWh per le ricariche in AC, più lente, ai 50 delle colonnine DC, più veloci. Ogni gestore ha una sua offerta, un po’ come nei telefonini, e ognuno deve trovare quella tagliata sulle sue esigenze

Ma è vero che si guida “con un piede solo”? (4)

Sì, in genere si guida solo con il piede destro. Perché le auto elettriche hanno una caratteristica fondamentale: rilasciando dolcemente il pedale dell’acceleratore, la macchina provvede a rallentare. In genere senza bisogno del freno, che si usa solo se occorre accentuare la frenata, soprattutto in situazioni di emergenza. Questo rallentamento “dolce” ha una funziona fondamentale: attiva la cosiddetta frenata rigenerativa. Il motore inverte la polarizzazione e l’energia necessaria a rallentare l’auto viene utilizzata per ricaricare la batteria. E quindi aumenta l’autonomia di percorrenza della nostra auto. È un po’ come tornare a scuola guida, ma qui si impara da soli, con l’uso: in breve si capisce che più la guida è dolce e più si risparmia. Ancor più che su un’auto tradizionale.

E che bollo e parcheggi non si pagano? (5)

Ebbene sì: in quasi tutte le regioni e le città italiane ci sono questi che possiamo considerare dei veri e propri incentivi. Che si aggiungono agli eco-bonus statali (e a volte anche locali) previsti in fase di acquisto. In genere si ha diritto anzitutto a: parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu e accedere alle zone a traffico limitato, le famose ZTL. Quanto al bollo, l’esenzione totale è di 5 anni. Un vantaggio non solo economico, vista anche l’eliminazione di una scocciatura legata a una delle tante scadenza che costellano la nostra vita quotidiana. Dopo 5 anni, generalmente, la tassa di circolazione è ridotta del 50%.

Che cosa serve per ricaricare a casa? (6)

In teoria nulla vieta di ricaricare con la spina di casa anche avendo un normalissimo impianto domestico da 3 kW di potenza. Ma, per maggiore sicurezza e per ottimizzare i consumi, gli esperti consigliano caldamente l’acquisto di una wall-box. Ovvero di una scatoletta che si monta nel garage di casa e consente una ricarica intelligente (qui il nostro LISTINO con tutti i prezzi). Può essere programmata anche a distanza, per prelevare energia nelle ore in cui è meno costosa e per iniziare e interrompere la ricarica a piacimento. Ricordate che ci sono incentivi nazionali ( e spesso locali) per l’acquisto delle wall-box. E valutate se è meglio aumentare la potenza di casa, per far sì che la ricarica sia più rapida e che ci siano kW a sufficienza per tutte le necessità. Non è per niente complicato, chiedete al vostro fornitore.

Il problema del cavo: quale usare per le colonnine? (7)

I dubbi spesso toccano anche chi l’elettrica l’ha già comprata, come dimostra questa mail inviataci da Alessio: “ Ho da poco comprato una Hyundai Ionic completamente elettrica. Vorrei comprare un cavo che dall’auto entri dentro le colonnine Enel X. Mi sapreste consigliare quale tipo? L’auto non ha in dotazione il cavo per le colonnine Enel X. Ma solo il cavo per ricarica entrata-auto uscita-casa (che per una ricarica completa ci mette 28 ore). Non riesco a capire quale cavo serva per Enel X. Logicamente per l’auto so qual è l’entrata, ne ha addirittura 2, una penso per la ricarica fast. Ma per la colonnina Enel X non riesco a capire quale entrata del cavo sia. Potreste mandarmi un link del cavo, entrata e uscita, che vada bene per qualsiasi colonnina? “.

La questione del cavo va risolta prima di acquistare l’auto. Partendo da un presupposto: che è meglio dotarsi di due connettori. Uno per le prese tradizionali (Tipo 1) e uno per le colonnine pubbliche (Tipo 2, foto sopra) , come appunto Enel X. Con l’auto, di solito, viene fornito un solo cavo, va acquistato anche l’altro, magari via Amazon, per avere entrambe le possibilità di rifornirsi.

— Oltre a queste 7 cose, hai altre curiosità sull’auto elettrica? Scrivici qui sotto