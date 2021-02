Powerpaste, idrogeno a due ruote secondo Fraunhofer

Non l’avesse invetata uno dei più prestigiosi istituti europei, il tedesco Fraunhofer Institute, Powerpaste potrebbe sembrare l’invenzione truffa di un millantatore di provincia. Invece una comunicazione ufficiale del Fraunhofer ci informa che un gruppo di suoi ricercatori ha messo a punto un sistema per immagazzinare idrogeno senza bombole a 700 bar, bensì imprigionato un una sorta di “melma” grigia a base di idruro di magnesio. “Powerpaste” appunto. Immagazzina l’energia dell’idrogeno a una densità 10 volte maggiore di una batteria al litio, offrendo ai veicoli a celle a combustibile a idrogeno la capacità di viaggiare più lontano di quelli a benzina e fare rifornimento in pochi minuti.

Powerpaste in cartuccia per moto e scooter?

Se i serbatoi ad alta pressione dell’idrogeno in forma gassosa possono trovare una collocazione all’interno di un’auto, e ancor più facilmente di un camion o un di autobus, non possono certo equipaggiare veicoli più leggeri, come scooter e moto. Powerpaste viceversa consente di stoccare l’energia dell’idrogeno in “cartucce”. La pasta, miscelata ,con acqua, genera poi una reazione chimica che libera l’idrogeno da utilizzare nelle celle a combustibile per alimentare un motore elettrico.

Così nasce l’idruro di magnesio

Il sistema è stato messo a puto da un team del Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology e Advanced Materials IFAM di Dresda. Per produrre la pasta, il magnesio viene combinato con l’idrogeno a circa 350 ° C e da cinque a sei volte la pressione atmosferica per formare l’idruro di magnesio. Un estere e un sale metallico vengono aggiunti per completare il processo e formare una sostanza viscosa grigia che può essere caricata nelle cartucce. Dieci volte più energia delle batterie al litio

Nella forma Powerpaste, è completamente stabile a temperature fino a 250 ° C (482 ° F). Trasporta 10 volte l’energia di un peso simile in batterie al litio e sostanzialmente più di un serbatoio H2 da 700 bar dello stesso peso. I ricercatori affermano che i veicoli che funzionano con un propulsore Powerpaste possono aspettarsi un’autonomia “paragonabile – o addirittura superiore – alla benzina”.

Powerpast+acqua uguale idrogeno

Quando arriva il momento di rilasciare l’energia, un meccanismo a stantuffo estrude la pasta in una camera dove reagisce con l’acqua per rilasciare idrogeno a una velocità controllata dinamicamente, che quindi alimenta una cella a combustibile per creare energia elettrica con cui far funzionare un propulsore EV. Parte dell’impressionante densità energetica della pasta deriva dal fatto che metà dell’idrogeno rilasciato proviene dall’acqua con cui reagisce.