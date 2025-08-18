600 mila km in Model 3 per Taxi Desio. E poi dicono…

600 mila km in Model 3 per Taxi Desio: ecco com’è andata in questi sei anni e mezzo di corse al servizio dei clienti

600 mila km in Tesla: “Di manutenzione ho speso solo 3.500 euro”

Per la precisione l’auto in questione è una Tesla Model 3 Performance. E quel che colpisce è che Marco, noto appunto come “Taxi Desio”e socio dei Tesla Owners Italia, ha speso soltanto 3.500 euro di manutenzioni complessive. Senza mai sostituire motore o batteria. E smentendo dunque chi continua adire (e a ripetere sui social) che “le auto elettriche dopo 100 mila km sono da rottamare“. Nella sua berlina sportiva da circa 500 cavalli, gli interventi hanno riguardato soltanto la sostituzione di fuselli, braccetti e della pompa di raffreddamento delle batterie. “Nemmeno le pasticche dei freni hanno richiesto sostituzione, grazie alla frenata rigenerativa tipica delle Tesla“, si legge in un comunicato. Anche qui alla faccia di chi dice che, essendo più pesanti, le auto elettriche consumano più in fretta le pastiglie dei freni. E ora? “Non ci penso nemmeno a cambiare auto. La mia Model 3 va benissimo e continuerò a guidarla finché sarà possibile”, racconta Marco.

Abitudini di ricarica? “Zero disciplina, di solito fino al 90%”

Marco non segue alcuna “rigida regola” di utilizzo: ricarica quasi sempre in fast e superfast, abitualmente fino al 90%, talvolta fino al 100%. “Non sono particolarmente attento alle abitudini di ricarica, eppure l’auto continua a darmi prestazioni eccezionali”, aggiunge il taxista lombardo, senza specificare la capacità residua della batteria. Marco non è il primo taxista a raggiungere chilometraggi ragguardevoli, anche se 600 mila km sono veramente tanti. Già nel 2018 raccontammo la storia di un taxista modenese, Gennaro Borelli, arrivato a 400 mila km con una Tesla Model S 85 D. Anche lì senza problemi particolari e con una spesa annuale di 3.500 per la manutenzione.