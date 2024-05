600 elettrica e ibrida, c’è un abisso nei prezzi…

600 elettrica e ibrida, tra le due versioni di questa Fiat c’è un abisso nei prezzi, ben 11 mila euro: come si giustifica? Lo chiede Antonio, un lettore. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

600 elettrica e ibrida, come si giustificano 11 mila euro di differenza tra le due versioni?

“Intanto grazie per spazio di discussione che avete creato. Ho letto della nuova Fiat 600 Hybrid e ho pensato di fare un confronto con la versione elettrica, comparando semplicemente i costi. La 600 Hybrid costa 24.950 euro, mentre la 600 elettrica 35.950, con una differenza di 11.000 euro tra le due versioni. La batteria della 600 è da 54KW/h, su internet ho cercato un prezzo medio per i 2023 ed ho trovato diverse fonti che citano un prezzo di circa 150 euro. Quindi 150x54 = 8.100. Consideriamo che nella versione elettrica non ci sono tantissimi componenti (motore, frizione, cambio, ecc... ) che avranno pur un costo. E che la batteria sembra costare molto meno della differenza di prezzo tra le due versioni… Ora mi chiedo: voi come vi spiegate la differenza di prezzo?“. Antonio

I listini non si fanno solo in base al costo dei materiali…

Risposta. I costruttori non danno spiegazioni sui meccanismi che portano alla definizione dei listini, il cosiddetto pricing, operazione complicata che deve tener conto di mille fattori. Tra cui il posizionamento della concorrenza. Una cosa è sicura: i prezzi delle auto non dipendono solo dal costo dei materiali che servono per fabbricarla. Pesano molto anche le cosiddette economie di scala, ovvero il numero di auto di una certa versione che si producono. Più se ne fanno e vendono, più si ammortizza l’investimento iniziale e più, di conseguenza, si può abbassare il prezzo finale. Al momento l’ibrido (soprattutto in Italia) va molto di più dell’elettrico, per auto come la 600 Fiat si parla di non più del 10% del venduto totale. Ergo: le auto elettriche costeranno meno non solo quando le celle per batterie avranno quotazioni più contenute. Ma anche quando la catena di montaggio girerà per centinaia di migliaia di di pezzi all’anno e non più per decine di migliaia.