60 scienziati contro la Merkel: “Punta troppo sull’elettrico”

60 scienziati contro la Merkel. I media tedeschi stanno dando risalto a una dura presa di posizione contro la Cancelliera, accusata di puntare troppo sull’elettrico.

60 scienziati accusano: “Emissioni calcoli sbagliati”

L’accusa al governo federale è dura: ignorare le leggi della natura, trascurando altre tecnologie come i biocarburanti alternativi o gli e-fuel. Tutto è partito da una lettera aperta del prof. Thomas Willner, dell’Università di Scienze Applicate di Amburgo, esperto di ingegneria di processo e combustibili sostenibili. Con la richiesta di una “politica di protezione del clima trasparente e tecnologicamente neutra. Che si basi su una reale riduzione fisica dei gas serra lungo l’intera catena del valore“. Aggiungendo che “le leggi della natura vengono ignorate” dal modo in cui il governo federale vuole promuovere le auto elettriche, con calcoli errati anche di tre volte. Angela Merkel, si sa, prima di dedicarsi alla politica era un fisico molto apprezzato. In grado quindi di inquadrare la portata di questo attacco e di rispondere nel merito, come chiedono anche i 60 colleghi di Willner che hanno firmato l’appello.

60 scienziati convinti che si sprechino miliardi

Gli scienziati “elettro-scettici” sono convinti che “il periodo fino al 2030 sarà decisivo per il successo o il fallimento a lungo termine della protezione del clima“. Ed è “altamente improbabile che ci sarà una riduzione significativa dei gas serra lungo l’intera catena del valore“. In altre parole: i tanti miliardi che il governo federale sta spendendo per incentivare la mobilità elettrica e espandere l’infrastruttura di ricarica non serviranno. Almeno per quel che riguarda la protezione del clima. Con Willner si è schierato Peter Pfeffer, capo del laboratorio per la tecnologia dei veicoli presso l’Università di scienze applicate di Monaco. Criticando il fatto che i politici “ignorino completamente le elevate emissioni di CO2 nella produzione di batterie per auto elettriche“.

“Troppo carbone nella produzione di energia”