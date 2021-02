6 errori da evitare per far durare le tue batterie

6 errori da evitare per far durare le batterie. Li segnala l’operatore francese Chargemap: dal lasciare l’auto ferma a lungo all’abuso di ricariche super-fast…

6 errori… / Mantenere la carica bassa molto a lungo –1

Questo è il primo passo verso una buona pratica di ricarica per la batteria della tua auto elettrica, spiega Chargemap. Idealmente per l’uso quotidiano, dovresti mantenere la batteria a un livello compreso tra il 20 e l’80% . Se permetti alla batteria di scendere regolarmente a un livello molto basso (meno del 5%) e non la ricarichi immediatamente, la durata della batteria è ridotta.

È ovvio che ci saranno sempre situazioni in cui dovrai chiudere un occhio su questa regola. Ad esempio, non verrà fatto alcun grave danno se carichi il tuo veicolo elettrico al 95% prima di un lungo viaggio. E lo colleghi quando arrivi poi a destinazione con meno del 10% da percorrere. Finché ciò accade solo occasionalmente, e soprattutto se la batteria non rimane a questi livelli estremi, non c’è nulla di cui preoccuparsi.

— Leggi anche: ripasso per principianti: districarsi tra kW, kWh, AC, DC…

6 errori…/ Lasciare l’auto inutilizzata troppo a lungo – 2

Il consiglio principale è sempre lo stesso: un veicolo elettrico deve circolare molto regolarmente per evitare di consumare prematuramente la batteria. Se non guidi molto, assicurati che la tua auto non rimanga immobilizzata per più di un mese, per esempio per un lungo viaggio. Per tornare all’elemento precedente, assicurati di mantenere un range compresa tra il 20 e l’80% quando la tua auto è parcheggiata per un lungo periodo. La migliore finestra è compresa tra il 50 e il 75% .

6 errori…/ Utilizzare spesso la ricarica rapida – 3

Quando puoi ricaricare in un attimo grazie alla ricarica rapida in corrente continua, cosa ormai possibile anche su auto “piccole” come la 500 o la Zoe, tendi ad approfittarne. Tuttavia, optare spesso per una ricarica rapida o ultrarapida non è l’idea migliore per far durare la batteria di un veicolo elettrico. Il problema principale qui è la temperatura. Una quantità significativa di calore viene rilasciata per raggiungere un livello di carica così potente. Questo può essere dannoso per le celle della batteria. Se guidi molto e tendi a ricaricare principalmente nelle stazioni di ricarica rapida, la batteria si surriscalda spesso. Ciò può causare danni prematuri. La soluzione migliore è utilizzare quotidianamente la ricarica lenta o rapida. E tenersi la ricarica rapida e ultrarapida per lunghi viaggi o emergenze.

Adottare uno stile di guida troppo sportivo – 4

La batteria di un veicolo elettrico è progettata per durare un certo numero di cicli di ricarica . Un ciclo equivale a un ciclo completo di carica e scarica. In media, una batteria agli ioni di litio dura da 1000 a 1500 cicli . Più guidi come se stessi gareggiando in un rally, prima dovrai caricare il tuo veicolo elettrico. E la durata della batteria sarà ridotta di conseguenza.

I moderni veicoli elettrici sono dotati di dispositivi che favoriscono un’attitudine alla guida più economica. Guidare in modalità Eco non è solo vantaggioso per la batteria, ma è anche un ottimo e ovvio modo per ridurre i costi. E non sarà necessario ricaricare la macchina così spesso. Chargemap ga realizzato anche un prontuario alla guida Eco.

Ricaricare una batteria già riscaldata – 5

La temperatura della batteria è uno dei fattori che influiscono sul tempo di ricarica e sulla potenza di ricarica del veicolo. Il calore estremo (50-70 ° C) può danneggiare le batterie agli ioni di litio. Come per la ricarica rapida, guidare in modo sportivo su lunghe distanze genera molto calore nella batteria. Se poi colleghi immediatamente l’auto (in particolare la ricarica rapida), la batteria potrebbe aumentare le temperature critiche.

Mentre questo suggerimento è valido per auto come la Nissan Leaf , altri marchi hanno dotato le loro auto di efficienti sistemi di regolazione termica delle batteria. Questo è vero per i modelli Tesla , ad esempio, che sopportano molto bene le variazioni di temperatura. Verifica le prestazioni della tua auto elettrica in termini di capacità di raffreddamento (o riscaldamento) delle sue batterie.

Parcheggiare la tua auto elettrica all’esterno – 6

Quest’ultimo punto non si può definire certamente un “errore”, dipende dalla situazione abitativa di ognuno. Tuttavia, se hai la possibilità, dovresti parcheggiare la tua auto elettrica in un ambiente riparato come un garage o un parcheggio sotterraneo. Quando fa molto caldo, è meglio non tenere il tuo veicolo elettrico fuori al sole, se non altro per l’usura dell’auto stessa.

Se la tua auto tende a scaldarsi rapidamente, puoi anche aspettare che la temperatura della batteria scenda prima di caricarla. D’altra parte, mentre il freddo invernale non porta a un’usura prematura della batteria, impedisce alle celle di funzionare al loro livello ottimale. E l’autonomia cala. Ma questo non influisce sul deterioramento della batteria.