59 mila Tesla da aggiornare: problemi all’Emergency Call

59 mila Tesla da aggiornare per problemi alla eCall, la chiamata d’emergenza. La dispone la KBA, authority tedesca che vigila sulla sicurezza stradale

59 mila Tesla Model 3 e Model Y da aggiornare: in caso di incidente grave…

Il provvedimento riguarda Model 3 e Model Y. Sul suo sito ufficiale, la KBA il 29 giugno ha pubblicato una nota in cui si spiega che un difetto del software potrebbe causare un guasto dell’eCall. Ovvero del dispositivo elettronico progettato per contattare automaticamente i soccorritori in caso di incidente grave. L’authority specifica che sono 59.129 i veicoli interessati a livello globale, senza chiarire quanti di questi sono stati venduti in Germania e quanti in altri Paesi. Il richiamo non dovrebbe comportare soste nella rete di assistenza. Tesla dovrebbe essere in grado di effettuare da remoto un aggiornamento del software con cui eliminare il problema. La KBA è nota per la severità in tema di malfunzionamenti che possono mettere a rischio la sicurezza. E ultimamente è alle prese soprattutto con problemi di tipo informatico, più che con guasti meccanici.

Negli Usa si indaga su “improvvise frenate non volute”

Ricordiamo che Tesla è alle prese con una procedura ben più preoccupante aperta dalle autorità di controllo negli Stati Uniti. Il problema è legato a un fenomeno di improvvise frenate che, secondo 758 reclami, sarebbero avvenute in modo ingiustificato, senza alcun pericolo. Causando tamponamenti o altri problemi. In particolare quando il pilota automatico, Autopilot, era inserito. Il 4 maggio la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha inviato a Tesla una nuova “richiesta di informazioni” di 14 pagine. Sollecitando la Casa di Elon Musk a fornire entro il 20 giugno scorso tutte le segnalazioni di automobilisti che hanno ravvisato il problema. Nonché notizie di incidenti, lesioni, decessi e richieste di risarcimento danni. La NHTSA vuole anche sapere se effettivamente l’Autopilot era attivo durante questi incidenti.

— Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube —