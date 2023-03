Zen Yachts conferma che l’elettrico attira gli investitori. Questa azienda di catamarani solari di lusso è riuscita a chiudere un round di finanziamenti da 5,5 milioni di euro. Merito di Ocean Zero un’interessante fondo che investe in aziende che lavorano per la decarbonizzazione della nautica.

Ocean Zero, il fondo che investe sulla nautica a zero emissioni

Siamo davanti a due storie molto interessanti. La prima è quella di Zen Yachts che grazie al sole, pur senza grandi velocità, fa navigare catamarani molto lussuosi ma a minore impatto ambientale dei “cugini” termici”. La seconda storia è tutta da conoscere e diffondere. Il protagonista è il fondo Ocean Zero che scommette sulla nautica sostenibile ed elettrica. “Ocean Zero cerca visionari che abbiano una possibilità realistica di fare un salto significativo in scala e impatto modificare le emissioni complessive di CO2 e di altri inquinanti sostenute dal trasporto marittimo, traghetti e imbarcazioni da diporto”. Parole di Stephen Petranek, partner operativo del fondo.

Un personaggio da conoscere. Petranek, infatti, è il redattore capo del Washington Post Magazine, l’ex caporedattore della rivista scientifica Discover, ed ex redattore capo della newsletter finanziaria Breakthrough Technology Alert. Il socio amministratore di Ocean Zero è Chris Anderson, curatore delle conferenze TED e del TED countdown che cerca di accelerare le soluzioni al crisi climatica. Una coppia da non perdere di vista.

Il trasporto marittimo inquina troppo

“Decarbonizzare il trasporto marittimo e la nautica da diporto non richiede più un salto di fantasia, bastano ingegneria e scienza. È possibile in questo momento“, ha detto Petranek. “E il tempo sta per scadere. Le barche producono più CO2 atmosferica ogni anno di tutte le compagnie aeree del mondo. Questo è un enorme problema che ha soluzioni immediatamente adottabili. Abbiamo bisogno di aziende innovative come Zen Yachts che ci guidino il nuovo mondo dell’elettrificazione della barca“. Il fondo attualmente sta finanziando altre sette start-up .

Zen50 naviga con due motori da 50 kW e una vela supertecnologica

“Questo è un traguardo significativo per Zen Yachts e siamo onorati di aver ricevuto la fiducia e il supporto di Ocean Zero. ZEN50 è un catamarano di lusso ad alte prestazioni in grado di operare ininterrottamente, giorno e notte, senza una sola goccia di combustibile fossile a bordo. È completamente autosufficiente, fa solo affidamento sulle fonti sostenibili di energia”. Questo l’annuncio dell’architetto navale e designer di ZEN50 Julien Mélot.

Ma vediamo alcuni dati che prendiamo dalla scheda tecnica. La propulsione è affidata a due motori da 50 kW alimentati da un pacco batteria da 160 kWh, presente anche una batteria da 5 kWh per il backup. Il “tetto” solare è da 16 kWp ma per la navigazione si può fare affidamento anche sulla vela ipertecnologica gestita dal computer e prodotta dalla società francese Ayro, partner del progetto e anche lei finanziata da Ocean Zero. Per quanto riguarda la velocità massima del motore elettrico non è elevata: siamo sui 10 nodi. Con l’apporto della vela si possono raggiungere e superare i 14.

La scheda tecnica

La velocità di crociera in andamento continuo solo con l’apporto dell’energia si ferma a 4/5 nodi mentre con il vento può raggiungere i 9 nodi. Infine la velocità media del giorno comunicata dall’azienda è di 8/10 nodi e con un’autonomia nelle 24 ore di 180 miglia. Zen50 può accogliere a bordo 12 ospiti e si estende per 15,7 per 8,4 metri.

Quattro ordini in portafoglio per Zen50

Dalla società fanno sapere che i primi quattro slot di produzione ZEN50 sono stati riservati “da clienti esigenti che apprezzano il

importanza di non lasciare alcuna impronta di carbonio sulla loro scia e che apprezzano la libertà di uno yacht che può funzionare 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana, 365 giorni all’anno senza combustibili fossili“.

Zen Yachts punta a creare una community e ospiterà i primi ZEN Community Days l’8/9 giugno 2023 nella sede di Barcellona. L’evento a porte aperte accoglierà tutti gli appassionati di eco-yacht per incontrare il ZEN Team e visita lo ZEN Lab dove i visitatori per conoscere le soluzioni ad alta tecnologia per decarbonizzare la nautica, dalla costruzione ultraleggera alla gestione energetica e fino ai sistemi di propulsione.

-Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico –