54 ricariche a Bergamo Chorus Life, nel nuovo Smart District

54 stalli di ricarica è avvenuta nei sotterranei (-1) del nuovo quartiere di Bergamo, nato da una riqualificazione e chiamato Chorus Life (qui un VIDEO). Sono stato a fare visita pochi giorni fa (inaugurazione il 21 novembre) ed ho scattato alcune fotografie della zona riservata alle auto elettriche (scusate la bassa qualità delle immagini). Ed ora sulla app Nextcharge mi è apparsa la possibilità di iniziare a ricaricare. Sono quindi a segnalarvelo anche perchè credo sia uno dei più grandi in Italia a livello di numero di stalli (magari mi sbaglio ma voi forse lo sapete). Ed anche perchè ho visto i prezzi delle ricariche con JoinON (vedi tabella qui sopra) e quasi cadevo dalla sedia…”. La si potrebbe definire “la madre di tutte le ricariche”, visto il ragguardevole numero di allacci. Ma ecco la segnalazione di Ermanno, che ringraziamo: “L’apertura didi ricarica è avvenutadel nuovo quartiere di Bergamo, nato da una riqualificazione e chiamato Chorus Life). Sono stato a fare visita pochi giorni fa (inaugurazione il) ed ho scattato alcune fotografie della zona riservata alle auto elettriche (scusate la bassa qualità delle immagini). Ed ora sullami è apparsa la possibilità di iniziare a ricaricare. Sono quindi a segnalarvelo anche perchè credo siaa livello di numero di stalli (magari mi sbaglio ma voi forse lo sapete). Ed anche perchè ho visto i prezzi delle ricariche con(vedi) e quasi cadevo dalla sedia…”.

“Contento per tutti questi stalli, ma certi prezzi…”

Prosegue la segnalazione del lettore: “Per la cronaca JoinOn fa parte del gruppo Gewiss. E la riqualificazione, pari a 400 milioni di euro è stato voluta dal fondatore di Gewiss e dal gruppo Percassi (azionista dell’Atalanta Calcio). Sono di sicuro contento per tutti questi stalli perchè finalmente si inizia a pensare in grande anche nei parcheggi pubblici, ma allo stesso tempo allibito per i prezzi folli. Credo che concordiate su questo ultimo discorso, che dimostra secondo me che l’unica volontà è quella del guadagno subito. Anzichè iniziare ad invogliare anche gli scettici dell’elettrico e ai non esperti. Ultima cosa: gli stalli sono al piano -1 e quindi l’app per la ricarica non aveva campo, servirà la tessera...”. Effettivamente le ricariche a questi prezzi non sono a buon mercato, naturalmente daremo modo ai gestori del Chorus Life di spiegarle, se riterranno di farlo. Si tratta comunque di una dotazione che ha pochi eguali in Italia.

