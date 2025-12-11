50mila km in EX30 Volvo: “Perfetta, ti cambia la vita”

In più: niente vibrazioni, niente rumori, niente cambio. La fluidità di marcia è imparagonabile. Mia moglie apprezza moltissimo la guida con un solo pedale ( One Pedal). Nel traffico, con il cruise control adattivo, le soste e le ripartenze non sono più uno stress. E poi la chicca: parcheggiata al sole, attivi la funzione “ parcheggio confortevole ” e la ritrovi fresca. Sul piano economico, al primo tagliando dopo i 30.000 km abbiamo speso meno di 100 € (solo filtri abitacolo, liquido tergicristalli ecc). Ricaricandola a casa ci costa circa 4-5 € ogni 100 km , un toccasana visto i 50.000 km percorsi. Meno di quanto spendevamo con la “piccina” di casa: Panda GPL 1.2 Fire. Le nuove batterie LFP, che non prendono fuoco nemmeno se ci pianti un chiodo, sono così cicliche (longeve) da poter teoricamente durare più di un milione di km. Ci dicevano: “Rimarrete a piedi, l’autonomia vi limiterà, dovrete aspettare ore per ricaricare ”. Per noi questi dogmi sono crollati come castelli di sabbia.

Nonostante l’uso intensivo e i 50.000 km percorsi, non abbiamo mai avuto problemi di autonomia. Né ci siamo mai trovati con l’auto scarica in un momento critico. Nemmeno un minuto perso alla colonnina. Nemmeno i viaggi lunghi sono stati un problema. Negli autogrill ci sono sempre colonnine veloci: la nostra ricarica a 160 kW, non è la più rapida sul mercato, ma è più che sufficiente. In pratica, il tempo in cui mia moglie e mia figlia fanno la classica sosta in autogrill (bagno, snack, caffe ecc.) l’auto è già carica. In conclusione: per le nostre esigenze è perfetta e ci ha cambiato la vita. Siamo consapevoli che non sia ancora adatta a tutti, ma il futuro è vicino. Ho letto che la gemella della nostra auto in Cina, la Zeekr, ricarica in soli sei minuti. Quando modelli simili arriveranno a prezzi accessibili, questa tecnologia sarà compatibile con quasi tutti i profili di utenza.