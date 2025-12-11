50mila km in EX30 Volvo: “Perfetta, ti cambia la vita”

50mila km in EX30 Volvo, percorsi in poco più di un anno. Antonio traccia un bilancio del suo passaggio dal diesel all’elettrico. Con solo note positive.
di Antonio Nervino
“Prima di raccontarvi la nostra esperienza, è doveroso chiarire un punto. La tecnologia dell’auto elettrica, come la conosciamo oggi con batterie agli ioni di litio o sodio, è sul mercato da circa 15 anni. Una tecnologia ancora giovane e, come tutte le innovazioni iniziali, non adatta a tutti. Con margini di miglioramento importanti: autonomia, velocità di ricarica, diffusione capillare delle colonnine pubbliche, densità energetica (peso). E, naturalmente, costo. Tutti fattori che la rendono non ancora universale. Detto questo, per chi ha già oggi un profilo compatibile, come la mia famiglia, è semplicemente spettacolare.
50mila km in EX30: “Pagata 35 mila euro, sostituendo una BMW diesel”
Lo scorso anno abbiamo comprato il SUV compatto Volvo, pagato 35.000 €, sostituendo un Suv BMW Diesel. In poco più di 12mesi abbiamo percorso 50.000 km. Sia io che mia moglie siamo concordi: ci ha letteralmente cambiato la vita. Alla mia domanda “torneresti mai a un’auto a pistoni?”, la sua risposta è secca: “Assolutamente no”. La ricarica? Per le nostre esigenze è perfetta. La ricarichiamo comodamente a casa, senza la perdita di tempo di recarsi a un distributore, grazie a una stazione di ricarica intelligente a carico dinamico. Questo ci ha permesso, nonostante i 50.000 km percorsi, di non dover richiedere un aumento di potenza rispetto al classico contratto da 3 kW. Ma quello che ci ha sbalorditi è il comfort. Con le termiche non avremmo mai potuto permetterci un’auto da quasi 300 cavalli, sia per il costo iniziale che per la gestione. La coppia sempre disponibile rende l’auto pronta e scattante: il sorpasso non è più un’ansia, basta sfiorare l’acceleratore… Con la termica dovevi scalare marcia e affondare tutto il pedale.
“Mantenerla ci costa meno della Panda a GPL”
In più: niente vibrazioni, niente rumori, niente cambio. La fluidità di marcia è imparagonabile. Mia moglie apprezza moltissimo la guida con un solo pedale (One Pedal). Nel traffico, con il cruise control adattivo, le soste e le ripartenze non sono più uno stress. E poi la chicca: parcheggiata al sole, attivi la funzione “parcheggio confortevole” e la ritrovi fresca.Sul piano economico, al primo tagliando dopo i 30.000 km abbiamo speso meno di 100 € (solo filtri abitacolo, liquido tergicristalli ecc). Ricaricandola a casa ci costa circa 4-5 € ogni 100 km, un toccasana visto i 50.000 km percorsi. Meno di quanto spendevamo con la “piccina” di casa: Panda GPL 1.2 Fire. Le nuove batterie LFP, che non prendono fuoco nemmeno se ci pianti un chiodo, sono così cicliche (longeve) da poter teoricamente durare più di un milione di km. Ci dicevano: “Rimarrete a piedi, l’autonomia vi limiterà, dovrete aspettare ore per ricaricare”. Per noi questi dogmi sono crollati come castelli di sabbia.
50mila km in EX30 / “I viaggi lunghi? Ricarica fino a 160 kW, ansia zero”
Nonostante l’uso intensivo e i 50.000 km percorsi, non abbiamo mai avuto problemi di autonomia. Né ci siamo mai trovati con l’auto scarica in un momento critico. Nemmeno un minuto perso alla colonnina. Nemmeno i viaggi lunghi sono stati un problema. Negli autogrill ci sono sempre colonnine veloci: la nostra ricarica a 160 kW, non è la più rapida sul mercato, ma è più che sufficiente. In pratica, il tempo in cui mia moglie e mia figlia fanno la classica sosta in autogrill (bagno, snack, caffe ecc.) l’auto è già carica. In conclusione: per le nostre esigenze è perfetta e ci ha cambiato la vita. Siamo consapevoli che non sia ancora adatta a tutti, ma il futuro è vicino. Ho letto che la gemella della nostra auto in Cina, la Zeekr, ricarica in soli sei minuti. Quando modelli simili arriveranno a prezzi accessibili, questa tecnologia sarà compatibile con quasi tutti i profili di utenza.
