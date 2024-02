500e negli Usa: primo stock esaurito

500e negli USA: il primo stock di produzione è già esaurito. Le auto, prodotte a Mirafiori, sono partite via nave per gli Stati Uniti, con consegna da fine marzo.

500e negli USA: già venduti 185 mila pezzi nel resto del mondo

Dopo un 2023 opaco, dovuto soprattutto alla flessione delle vendite sul mercato italiano, il Cinquino elettrico conta di prendersi una rivincita nel 2024. Grazie soprattutto a due fronti. Da un lato c’è l’arrivo dei super-incentivi per l’elettrico proprio sul mercato domestico, sui cui Stellantis ha fatto sapere di contare molto proprio per la 500e. Dall’altro c’è l’atteso sbarco nel mercato nord-americano, da cui arrivano avvisaglie di buona accoglienza a un’auto che punta soprattutto sulle grandi città, New York in testa. In una nota Stellantis North America ricorda che “la Fiat 500e è già la city car elettrica più venduta in Europa, al primo posto in Germania, Italia, Spagna, Belgio e Francia. Dal lancio ha venduto oltre 185.000 unità in tutto il mondo. Ora la piccola auto elettrica sta per conquistare il Nord America“. Le prenotazioni negli USA sono aperte da dicembre, dopo il debuttto ufficiale al salone di Los Angeles, il LA Auto Show.

Prezzo di 32.500 dollari più tassa: si punta sulle grandi città

La prima versione presentata oltre Oceano è la Fiat 500e ROSSA, con batteria da 42 kWh, autonomia stimata fino a 149 miglia e ricarica fino a 85 kW. La versione meno costosa venduta in Europa, la Berlina con batteria da 23 kWh, non è stata ritenuta adatta per le distanze del mercato americano. Il prezzo parte da 32.500 dollari, poco più di 30 mila euro (esclusa una tassa di destinazione di 1.595 dollari). Con la possibilità di fruire dei generosi incentivi che molti Stati americani concedono a chi acquista auto elettriche. Il lancio della 500e fa parte del progetto che mira a a far sì che il 50% delle vendite Stellantis negli Stati Uniti sia elettrico entro fine decennio. Jeep ha appena presentato in anteprima il secondo veicolo elettrico, il Wagoneer S, a cui seguirà la Recon, ispirata al Wrangler. Dodge presenterà la Charger, mentre Ram metterà in vendita il suo primo pick-up a batterie.