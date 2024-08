500e e Kona, EC4 e Model Y/Consumi veri (3)

500e e Kona, EC4 e Model Y. Il bilancio che ti restituisce il computer di bordo vale più di mille parole: dopo le prime due puntate, ecco altri 4 consuntivi, inviati da altrettanti lettori. E a voi come sta andando? Quanto consumate secondo lo screen di bordo? Scrivete a info@vaielettrico.it, con le vostre schermate

“Condivido i consumi della mia 500e Icon 42 kWh di fine 2021 (ruote da 17”), con la quale, pur con circa 4 mesi di fermo, ho percorso fino ad oggi oltre 104.000 km. Dal 28 Marzo (giorno che ho montato le estive classe A) al 31 Luglio 2024 ho fatto quasi 9.000 km con media da cdb di 8,3 km/kWh (circa 12 kWh/100km). Circa il 10% in autostrada a velocità di codice, 70% extraurbano e il resto urbano. Guida frizzante in modalità “Normal” (non one pedal), ogni giorno parto al 100%, climatizzatore sempre con A/C su auto a 22°C, spesso 2 persone in auto. E faccio uso quasi quotidianamente della pre climatizzazione nella stagione calda e fredda.

Secondo il misuratore d’energia certificato MID della Finder ho prelevato 1.224,4 kWh. Quindi un consumo effettivo, comprese perdite di carica e bilanciamenti quotidiani al 100%, di circa 7,18 km/kWh o 13,92 kWh/100km. Riesco a contenere le perdite di carica, pur facendolo sempre al 100%, perché a casa carico in trifase (fino a 11 kW) e dopo aver fatto l’analisi delle perdite al variare della potenza di carica“. Marco Malavasi

500 e Kona…/ Per la Hyundai 15,4 kWh/100 km

“In quasi 2 anni con la mia Kona 64 kWh ho fatto 50.000 km, dei quali quasi la metà in autostrada. Il consumo complessivo è 154 Wh/km come si vede nella foto in allegato. Lo storico viaggi evidenza una tratta autostradale di 248 km con consumo di 168. Mentre le tratte quotidiane casa-lavoro in extraurbano hanno un consumo di 115.

In inverno sono circa il 20% piùalti. Uso molto i paddle al volante per la frenata rigenerativa. Cosa che simula molto la guida one pedal. Nel complesso sono molto soddisfatto dell’auto e anche la prossima sarà sicuramente elettrica. Grazie per tutto il lavoro che fate“. Alberto Marcon