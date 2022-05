500e campione d’Europa anche in aprile. La piccola Fiat si conferma l’elettrica più venduta, in un mese difficile, in cui anche le vendite di EV non decollano.

500e campione con oltre 5.500 consegne

Pesa la carenza di macchine da consegnare, a causa della crisi nelle forniture di chip e di altre componenti fondamentali. Chi non sembra risentirne più di tanto è la piccola elettrica italiana, che chiude un altro mese al primo posto, con oltre 5.500 consegne. Trascinando Stellantis al primo posto tra i costruttori, davanti a Volkswagen. È un primato che continua nell’assordante silenzio dei top manager di Stellantis, sempre pronti a enfatizzare le carenze dell’auto made in Italy. La 500e stacca di circa 1.700 unità la “cugina” Peugeot e-208, mentre al terzo posto si piazza la Skoda Enyaq. Seguono la Dacia Spring, la Kia Niro e la VW ID.4. Solo ottava la Renault Zoe, con numero di consegne allineato a quello di modelli di tutt’altro prezzo come la Kia EV6. Spicca ancora una volta la mancanza nella top ten della ID.3, lanciata come erede elettrica della Golf, ma tuttora al palo nelle vendite.

Da solo il Cinquino elettrico vende già la metà della Panda

La citycar italiana continua ad essere l’elettrica più venduta sui principali mercati: Germania, Francia e Italia, oltre che Svizzera e Lussemburgo. Con numeri che confermano che per la Fiat l’elettrico non è più un prodotto di nicchia. L’EV torinese in Europa vende ormai la metà della Panda (a quota 11.544) e il 40% circa delle versioni della 500 con motori tradizionali (12.835). Pur non crescendo più come in passato, il mercato delle elettriche pure è comunque aumentato anche anche in aprile, salendo a 83 mila unità (+13%). Questo nonostante manchi l’apporto di Tesla, che consegna le sue auto solo negli ultimi due mesi del trimestre. In calo invece le altre auto con la spina, le ibride plug-in (-15%). Quanto al mercato totale, che comprende tutte le alimentazioni, spicca il successo di Stellantis ai danni del leader di sempre, il Gruppo Volkswagen. Il colosso nato dalla fusione tra PSA e FCA piazza 4 modelli nella top ten e di questi due sono italiani (500 e Panda). Clicca qui, sul sito di Jato, per vedere tutte le statistiche.