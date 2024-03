Anno : 2023

: 2023 Km : 15.400

: 15.400 Check batteria : n.d.

: n.d. Città: Cantarana, Asti

Cantarana, Asti Prezzo: 19.500 euro

500e berlina con 15.400 km a 19.500€

500e berlina 23,5 kWh vendesi. La propone Fortunato, un lettore piemontese. L’auto ha poco più di un anno di vita, con 15.400 km percorsi. Per le vostre proposte (di cessione o di acquisto) potete scrivere a info@vaielettrico.it .

Ecco come Fortunato descrive l’auto che vuole vendere: “Vorrei vendere una Fiat 500e berlina 3 porte con batteria da 23,5 kWh, colore bianco, del febbraio 2023. Con 15.400 km in condizioni perfette. La cifra richiesta: è di 19.500 euro trattabili. La vendo perché voglio passare ad un’auto piu capiente per esigenze famigliari”. Contatti: novarinofortunato@gmail.com oppure info@vaielettrico.it. Qui sotto riproduciamo la scheda della 500e dal nostro Listino Interattivo, con i principali dati tecnici.

Nella nostra sezione di “Elettrico Usato”: Tesla, Skoda, VW, Renault, Fiat, Peugeot, Cupra, Aiways…

Nella nostra Sezione dedicata all’Elettrico Usato trovate tutte le offerte che vengono man mano pubblicate. Ci sono modelli di tutte le marche, al momenti quelli che compaiono più frequentemente sono la Tesla Model 3, le Volkswagen ID.3 e ID.4, la Fiat 500e e la Renault Zoe. In genere chi vende ci fa sapere che non lo fa perché stufo dell’elettrico, come capita di leggere malignamente in rete, ma per acquistare un’altra elettrica. Spesso più recente e con maggiore autonomia.E chi invece è interessato a comprare, apprezza il fatto che non si tratta di semplici annunci, ma di descrizioni delle vetture fatte da chi le ha vissute quotidianamente negli ultimi anni.