500e Abarth, C4, Mini (anche retrò): 7 giorni flash

Dopo il lancio della prima versione, la Scorpionissima , la 500e Abarth arriva in altri due allestimenti: 500e e 500e Turismo. Entrambi in versione hatchback e cabrio. Anche con la chicca del Sound Generator, che riproduce il rumore del motore Abarth a benzina. Secondo i dati Fiat, queste versioni “sono di un 1 secondo più veloci nel pick-up urbano. Il che significa un’accelerazione del 50% più veloce da 20 a 40 km/h rispetto alla versione a benzina. Al di fuori della guida urbana, ad esempio sui tornanti, da 40 a 60 km/h raggiunge la velocità target in appena 1,5 secondi. Molto più veloce della sua versione a benzina, che resta indietro di 15 metri , raggiungendo i 60 km/h un secondo dopo. Infine, su strada aperta, esegue i sorpassi più velocemente raggiungendo i 100 km/h (a partire da 60 km/h) quando la versione a benzina viaggia ancora a 91 km/h. Con una differenza di circa 1 secondo. La batteria resta la stessa della 500e “normale”, 4 2 kWh, ma l’autonomia si riduce a 265 km.

500e Abarth in altre due versioni – Citroen eC4 aumenta l’autonomia – Altre notizie sulla Mini-e e altra conversione della Mini storica. 7 giorni in 4 flash.

500e Abarth e… Sale a 421 km l’autonomia della e-C4

La Citroen e-C4 (anche nella versione e-C4 X) aumenta l’autonomia, portandola fino a 421 km. Cresce anche la capacità della batteria, da 50 a 54 kWh, e aumenta la potenza del motore, da 100 a 115 kW, ovvero 156 CV invece di 136 CV. In effetti il range attuale, 374km, risultava piuttosto limitato per un’auto di questa categoria e in Italia attualmente se ne vendono poco più di una trentina al mese. In tutto sono state127 le e-C4 immatricolatenei primi 4 mesi del 2023, secondo i dati Unrae (34° posto). Nulla cambia invece sul lato della ricarica. In corrente alternata viene fornito di serie un caricabatterie monofase da 7,4 kW, mentre il trifase da 11 kW è optional. Per la ricarica rapida in corrente continua, la potenza massima rimane limitata a 100 kW, un livello comunque accettabile.

Nuova Mini: fino a 400 km di autonomia

Nella nuova Mini elettrica in arrivo l’autonomia non sarà più…mini. Secondo le anticipazioni pubblicate da BMW Group, le versioni saranno due: la Cooper E e la Cooper SE, ognuna con uno specifico abbinamento propulsore-batteria. La Cooper E avrà un motore da 135 kW, pari a 181 CV, con una batteria da 40,7 kWh e 300 km di autonomia. Nella Cooper SE la potenza sarà di 160 kW (214 CV), con batteria da 54,2 kWh e autonomia fino a 400 km. Entrambe le versioni, quindi, hanno un range di percorrenza decisamente superiore alla Mini-e attualmente in commercio, che non va oltre i 234 km, con 32,6 kWh. Proprio l’autonomia modesta è alla base del limitato successo della prima Mini elettrica: in Italia se ne vendono meno di un centinaio al mese, in tutto 394 nei primi 4 mesi del 2023.