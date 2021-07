500 promossa da green ncap, ma I consumi…

500 promossa da green cap, ma la pagella è a due volti: punteggi massimi per le emissioni (e ci mancherebbe, è elettrica), meno buoni per i consumi.

500 promossa, meglio anche della Volkswagen ID.3

green ncap è un ente indipendente che, con il supporto dei governi europei, certifica la sostenibilità delle auto, verificandone le emissioni con laboratori in 8 Paesi. In pratica svolge per il rispetto dell’ambiente lo stesso ruolo che Euro ncap svolge per la tutela della sicurezza. L’ultima tornata di test ha riguardato tre modelli: oltre alla 500, c’erano un’ibrida (la Honda Jazz) e un diesel (la Peugeot 208). Diciamo subito che la piccola Fiat ha fatto meglio di tutti tra i modelli esaminati di recente, con tre 10 nelle tre categorie esaminate. Meglio anche della Volkswagen ID.3, anch’essa elettrica. La pagella di green ncap si compone di un giudizio assoluto, in stelle (massimo 5), e di tre voti per differenti categorie: “aria pulita“, efficienza energetica“, “gas serra“. La piccola Fiat ha avuto il massimo come altre elettriche (Renault Zoe e Hyundai Kona, per esempio). Nell’ultima tornata colpiscono i voti piuttosto bassi di un’ibrida plug-in (la Kia Niro) e anche della Toyota Prius.

Consumi: l’autonomia media stimata è di 230 km

Quelli che colpiscono, meno in positivo, sono i dati che green ncap rileva per i consumi della 500. Ben distanti dai dati di omologazione WLTP e anche dai test fatti dai media di tutta Europa. Si parla di consumi che possono superare i 25 kWh ogni 100 km in autostrada o con freddo intenso. E scendere a 17,3 kWh per 100 km soltanto nel test con il caldo. Quindi con temperatura ideale. Morale della favola: alla 500 viene assegnata un’autonomia media reale di 230 km, contro gli oltre 300 dichiarati. Con consumo di 20,9 kWh per 100 km. Ma nelle condizioni peggiori, con alta velocità e freddo intenso, questo range scende a 182 km (25,8 kWh/100 km). Non un granché per una macchina che ha una batteria da 42 kWh e una massa di circa 13 quintali. Nel test di autonomia svolto un mesto fa dall’Automobil club norvegese, per esempio, aveva performato meglio. Saremmo curiosi di sapere che ne dicono a Torino…