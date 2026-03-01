500 ibrida o elettrica? “Non c’è confronto…”







500 ibrida o elettrica? Luca deve sostituire la seconda auto di casa e pensa alla piccola Fiat. Confrontando le due versioni: prezzo, prestazioni…Vaielettrico risponde.

500 ibrida o elettrica? Perché dovrei preferire la seconda?

“Dovendo rinnovare la seconda auto di casa (la Ypsilon che abbiamo va per i 13 anni…), mi piacerebbe tornare alla vecchia 500, che ho avuto in gioventù. I figli sono volati via di casa e una macchina più piccola può andare benissimo. Ho cominciato a informarmi e ho trovato su Quattroruote un confronto tra l’ibrida e l’elettrica, a cui avevo fatto un pensierino. La prima cosa che salta all’occhio è che, secondo la rivista, l’elettrica con un pieno di batteria fa 240 km, la seconda col pieno di benzina arriva a 600. Anche perché la differenza di peso è enorme, 1.444 chili per l’elettrica e 1.177 per l’ibrida. Dove l’elettrica stravince è in accelerazione, 8,6 secondi contro 16,0, ma né né mia moglie abbiamo tutta questa fretta di scattare. Quanto al prezzo, se ho capito bene, ci sono almeno 10 mila euro di differenza. Dunque la scelta dell’elettrica è dettata solo da motivazioni ecologiche e dal fatto di non inquinare? Non so a quanti italiani si fanno convincere da motivazioni di questo genere”. Luca Vincenzi

Ecco come costruire un confronto corretto…

Risposta. Quattroruote dice anche altro. Per esempio che, se si ha possibilità di ricaricare a casa, il costo dell’energia caricata (a parità di km da percorrere), è ben inferiore a quel che si spende di benzina. Aggiungiamo noi che il piacere di guida sull’elettrica è assai superiore: non solo per lo scatto, ma anche perché si viaggia a vibrazioni e rumore zero. Ma il dato centrale è un altro. Ovvero che il Cinquino a batterie è un modello già un po’ superato. Tanto che la stessa Stellantis (gruppo a cui fa capo la Fiat) aveva annunciato l’arrivo di un nuovo modello. Meno costoso e con un’autonomia maggiore. Poi questi piani sono rientrati ed è stata data precedenza alla produzione dell’ibrida. E l’elettrica ha perso tantissime posizioni nelle classifiche delle elettriche più vendute. Dunque il confronto andrebbe fatto con altri modelli elettrici, che costano anche meno dei 19 mila euro della 500 ibrida. Fermo restando che l’autonomia di un’ibrida con un pieno è maggiore.