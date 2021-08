500 Fiat, Mercedes EQS, Tesla, Audi…Settimana flash

500 Fiat sugli scudi, anche in Francia. I primi super-prezzi della super Mercedes EQS. E poi la Tesla Model 3…off-road e l’Audi retrattile. Settimana flash.

500 Fiat batte ancora la Twingo anche in Francia

La 500 Fiat continua a dettar legge nel mercato europeo delle piccole elettriche. Anche in Francia e in Germania, battendo a domicilio modelli locali come la Renault Twingo e la Smart, sostenuti da tutt’altra forza commerciale. In Francia, per esempio, il Cinquino a batterie è stata in luglio la terza auto elettrica più venduta, superata solo dalla Renault Zoe e dalla Peugeot e-208. In un mese decisamente fiacco per l’intero mercato, i clienti della 500 sono stati 632, contro i 425 acquirenti della Twingo. Il successo della piccola italiana si devono soprattutto agli ottimi risultato conseguiti nell’area di Parigi. Le statistiche ufficiali per la Francia sono pubblicate dall’associazione AVERE.

500 Fiat e… Mercedes EQS: prezzi oltre100 mila euro

Mercedes EQS, ecco i primi prezzi: la versione 450+ con 245 kW di potenza parte in Germania da 106.374,10 euro. Con la trazione integrale, versione 580 4MATIC, si sale a 135.529,10 euro. Anche per l’ammiraglia elettrica Mercedes, come per l’EQC, ci sarà una versione speciale “Edition 1“, a tiratura limitata. Con un sovrapprezzo di altri 18.433,10 euro. Entrambe le varianti finora a listino utilizzano la più grande delle due opzioni di batteria, con una capacità di 107,8 kWh e l’autonomia record di 770 km per l’EQS 450+. Solo a fine anno la Mercedes annuncerà di prezzi della versione più “economica” (si fa per dire… ) con batteria da 90 kWh, suddivisa in dieci moduli (dodici per la versione più capace).

Una Tesla Model 3 per l’off-road? Guardate qui…

Si può modificare una Tesla Model 3 e trasformarla in un aggressivo fuoristrada? Certo che si può, come dimostra quanto realizzato dal team di Grind Hard Plumbing. Questi pazzi scatenati si sono avvalsi dell’aiuto di uno specialista, Rich Rebuild, noto agli appassionati di Tesla per altre conversioni estreme, al limite della follia. In questo caso la trasformazione è avvenuta su un Model 3 Long Range Dual Motors incidentato che andava comunque ricostruito in molte parti danneggiate nell’urto. E così si sono modificate le sospensioni, trasformando il Model 3 in un veicolo a ruote alte, anche per partecipare ad alcune gare di off-road. Il risultato? Giudicate voi…

L’Audi Ev del futuro si allunga e accorcia a piacere

L’Audi ha svelato il prototipo di un roadster elettrico chiamato Skysphere Concept. La cabrio elettrica sarà in mostra dal 7 settembre all’IAA Mobility, il Salone di Monaco, e anticipa l’essenza del futuro design Audi. Con una soluzione tecnica di rottura come il passo variabile. La lunghezza esterna potrà essere variata di 25 centimetri utilizzando motori elettrici e un “meccanismo sofisticato con componenti di carrozzeria e telaio che possono essere spostati l’uno nell’altro”. In pratica, un telaio retrattile, sull’esempio di quanto sperimentato negli anni scorsi da carrozzieri coraggiosi come Rinspeed. Anche l’altezza da terra può essere modificata, ma solo fino a dieci millimetri, per avere più penetrazione aerodinamica e maggiore comfort.