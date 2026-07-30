500 Ferrari Luce vendute: produzione 2026 esaurita













500 Ferrari Luce vendute: la produzione programmata per il 2026 è già esaurita a due mesi dall’apertura delle prenotazioni.

500 Ferrari Luce vendute, non proprio un flop

Fossero tutti così i flop…Nonostante la pesante ondata di cririche che ha accompagnato la presentazione, la prima Ferrari elettrica sul mercato sembra cavarsela bene. Dando ragione a chi, come l’ad Benedetto Vigna, ha sempre ostentato tranquillità. È il Financial Times a rivelare che un primo obbiettivo di vendite è raggiunto. Ricordando che il prezzo di partenza fissato dal Cavallinio, 550.000 euro, poteva essere un altro ostacolo sulla strada della Luce. Oltre a un design (fuori e dentro) molto criticato, curato da un team di design americano e non dal Centro Stile Ferrari. Proprio sul look della Luce erano arrivate le critiche dell’ex presidente Luca di Montezemolo. Arrivato a suggerire di togliere il nome Ferrari dal nuovo modello. Critiche a cui Vigna aveva replicato con durezza: “Nella vita sono abituato a fare ciò che dico io, non ciò che mi dicono gli altri“.

Nessun rumore? No, un suono “da farfalle nello stomaco”