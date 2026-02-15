500 chargers sui lampioni in strada: il record di Harrow a Londra







Il distretto londinese di Harrow svolta sulla mobilità elettrica con l’installazione di 500 nuove colonnine di ricarica su strada, pensate per i residenti senza accesso a parcheggi privati. Il progetto, realizzato in partnership con l’operatore britannico char.gy, punta a rendere la ricarica domestica più semplice e accessibile nei quartieri residenziali della capitale inglese. Tutta l’energia utilizzata sarà al 100% rinnovabile.

Le nuove infrastrutture saranno montate principalmente su lampioni esistenti, riducendo costi e impatto visivo, e sfruttando reti elettriche già presenti lungo le strade residenziali. L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di decarbonizzazione urbana, con un focus preciso su chi vive in abitazioni prive di box auto, una condizione comune nei contesti metropolitani europei.

Lampioni… per la ricarica notturna

Le colonnine installate da char.gy sono unità a bassa potenza, progettate per la ricarica notturna o per soste prolungate. Una scelta tecnica coerente con le abitudini di chi parcheggia su strada per molte ore consecutive, soprattutto durante la notte.

Non si tratta, quindi, di ricarica rapida, ma di un’infrastruttura di prossimità che punta a replicare, per quanto possibile, l’esperienza della ricarica domestica privata.

Il consiglio comunale di Harrow ha inoltre annunciato tariffe variabili, con prezzi più bassi nelle ore notturne per i residenti. Un elemento chiave per incentivare la ricarica nelle fasce orarie meno congestionate e ottimizzare l’uso della rete elettrica.

Ad oggi sono già operative 225 unità, mentre le restanti 275 saranno installate entro ottobre 2028.

Energia 100% rinnovabile

Un aspetto centrale del progetto è l’utilizzo esclusivo di energia da fonti rinnovabili per alimentare le nuove colonnine. Una scelta che rafforza la coerenza ambientale dell’intervento, evitando che l’elettrificazione dei trasporti si traduca semplicemente in uno spostamento delle emissioni a monte.

Secondo il consigliere David Ashton, responsabile per finanze e viabilità, l’obiettivo è “mettere i residenti al primo posto”, riducendo il tempo speso alla ricerca di una presa disponibile e aumentando la fiducia verso la mobilità elettrica nella quotidianità.

L’espansione si inserisce nel più ampio piano climatico del quartiere e si aggiunge a oltre 100 punti di ricarica già installati in precedenza grazie a programmi sostenuti dal governo britannico, tra cui l’On-Street Residential Chargepoint Scheme.

Un modello replicabile anche in Italia?

L’esperienza di Harrow è solo l’ultimo esempio di una soluzione adottata diffusamente a Londra e in molte altre città europee e americane. In Italia siamo fermi a qualche sperimentazione , anche se non mancherebbero tecnologie e opportunità per i comuni italiani che vogliono accelerare sulla ricarica diffusa in ambito urbano. L’utilizzo dei lampioni come supporto per le colonnine consente di contenere gli investimenti infrastrutturali e velocizzare le autorizzazioni.