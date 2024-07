50 Toyota bZ4X per Engineering

50 Toyota bZ4X per Engineering, azienda leader nei processi di digitalizzazione per aziende e PA. Per il marchio giapponese è un primo colpo nell’elettrico.

50 Toyota bZ4X per un’azienda che vuole auto 100% elettriche entro il 2026

Fortissima nell’ibrido, Toyota ha incontrato molte difficoltà nel debutto nell’elettrico. Il prodotto di punta, il Suv bZ4X, ha incontrato diversi ostacoli dopo il lancio, con diverse perplessità su autonomia reale e potenza effettiva di ricarica. Nei primi 6 mesi in Italia ne sono stati vendute soltanto 138 unità, secondo le statistiche Unrae.

Ora arriva questa commessa ,firmata da un gruppo opera con 80 sedi e circa 15.000 dipendenti. Accelerare l’elettrificazione della Pool Fleet è uno degli obiettivi che il gruppo guidato da Maximo Ibarra si è posto nel Piano di Sostenibilità annunciato ad aprile. E che definisce target misurabili per tutti i 21 Paesi in cui opera Engineering.

ra questi le iniziative di sustainable mobility, che prevedono – entro il 2026 – che il 100% delle auto di servizio sia costituito da elettriche. E che la car-list sia composta per intero da elettriche o ibride con emissioni minori di 60gr/CO2.

Convertire i dipendenti all’elettrico anche nella mobilità privata

“Il Gruppo ha definito per i prossimi anni il raggiungimento di sfidanti target di decarbonizzazione. La scelta di introdurre, grazie a Toyota e KINTO, autoveicoli completamente elettrici ci permetterà di ridurre sostanzialmente le emissioni di CO2 della nostra flotta aziendale”, spiega Federico Antonio Di Paola, Fleet & Mobility Manager di Engineering.

Una strategia che non riguarda solo l’uso aziendale: “Scegliendo per la nostra pool-fleet autoveicoli che i dipendenti potranno utilizzare anche attraverso un nuovo sistema di car-sharing, miriamo a orientare le nostre persone verso una mobilità elettrica e sostenibile. Da condividere anche fuori dall’azienda”.