5 Topolino in edizione Mickey Mouse: Fiat rende omaggio al 100° anniversario Disney creando 5 esemplari unici a tema della sua nuova microcar elettrica.

5 Topolino in edizione Mickey Mouse al Lingotto

A Casa 500, al quarto piano della Pinacoteca Agnelli al Lingotto di Torino, sono state presentate 5 Topolino one-off, definite “un’esperienza unica, tra arte e storia”. Delle 5 interpretazioni, quattro sono disegnate dal Centro Stile di Torino e ispirate da Disney Creatives. Una è invece interpretata dal maestro Giorgio Cavazzano, uno dei più famosi artisti del fumetto di Disney. Per celebrare la collaborazione tra i due marchi, una mostra di questi 5 modelli unici in collaborazione con la Pinacoteca Agnelli sarà allestita sulla rampa Nord del Lingotto. I visitatori del centro commerciale potranno passeggiare lungo la rampa e ammirare le 5 Fiat Topolino mentre raggiungono La Pista 500. Un’esposizione definita “all’insegna della creatività e della cultura popolare“.

“Due icone della cultura popolare”

“Le storie di Fiat e Disney hanno radici forti, entrambe festeggiano i 100 anni, e si intrecciano l’una all’altra. Vale lo stesso per le Topolino, l’icona Disney e la primissima Fiat 500, che hanno ispirato per decenni gli artisti, la street art e la moda“, spiega Olivier Francois, n.1 di Fiat. “Abbiamo in comune molto più di un nome: il Dna, l’autenticita’, ed entrambi condividiamo l’importanza di portare alle persone semplicità, calore e gioia. Ed entrambi vogliamo mostrare il mondo, e il futuro, con un sorriso e con ottimismo e parlare ad un pubblico piu’ giovane. La nuova Fiat Topolino avrà dunque in questo contesto un ruolo importante: nasce per portare alle persone una mobilità elettrica con un sorriso. Oggi sono orgoglioso di presentare il nostro tributo a Disney: 5 Topolino speciali e uniche, ispirate all’iconico personaggio Disney che ha dato il nome alla nostra Topolino negli anni Trenta“.