5 regali smart per chi ama le eBike

Ultimi giorni di acquisti per Natale: 5 regali smart che vi consigliamo per chi ama andare in eBike tutto l’anno, anche quando le temperature si fanno rigide

Cosa regalare a chi è appassionato di eBike, che sia un pendolare urbano o un escursionista del week end. Oppure entrambe le cose. Vediamo i prodotti e le esperienze che si possono acquistare nella volata finale ai regali di Natale con cinque consigli smart di Vaielettrico.

Safety first: casco con luci e bluetooth

Sicurezza e divertimento secondo i caschi per eBike di Livall. La scelta è ampia, ma tutti hanno luci di posizione e di frenata incluse. Oltre a un sistema di altoparlanti e microfono da sincronizzare con il proprio smartphone per fare chiamate nei giorni di lavoro e ascoltare la propria musica preferita quando ci si vuole rilassare. Il modello BH51M NSO va bene per tutti, uomini e donne su qualunque tipo di terreno si voglia pedalare. Il casco ha una spia di frenata e indicatori di direzione per una visibilità da tutte le direzioni, I fari grandangolari e i fari super luminosi a 270° sono integrati nelle cuffie per massimizzare la visibilità.

Un casco è sempre una buona idea, anche a Natale 1 di 3

Audio ad alta definizione ma anche chiarezza dell’ambiente circostante grazie al sistema audio fornito da Jbl. Inoltre i piloti possono gestire le canzoni e le luci da telecomando wireless da fissare sul manubrio. Costo 179 euro. Le versioni sono tante, compresa quella espressamente per eBike da strada. Ma, viste le nuove norme in vigore nel codice stradale, segnaliamo il casco progettato per monopattino elettrico (che si usa anche in bici) con luce di frenata, SOS e sensore di caduta. Costo 59 euro.

Zaino con porta batteria eBike

L’azienda Evoc da qualche anno ha messo in commercio una linea di zaini fatti apposta per il trail più duro, quindi con imbottiture e salvaschiena ad hoc. In più ha pensato a un modello appositamente per eMtb, infatti ha vano batteria separato e protezione posteriore ergonomica LITESHIELD. Questo zaino per eBike ha un vano batteria posizionato centralmente e imbottito con sistema di fissaggio “a prova di bomba”. Persino il display ha un vano foderato in pile per essere conservato nel modo migliore. Il vano batteria si adatta alla maggior parte delle batterie delle seguenti marche: BOSCH, YAMAHA, SHIMANO, FAZUA e offre protezione fino a una dimensione massima della batteria di 42 x 10 x 10 cm. Il costo è di circa 200 euro.

Lo zaino col portabatteria 1 di 4

Mini compressore portatile

Non si sa mai quando uno pneumatico può sgonfiarsi, ma sappiamo bene quanto possa essere scomodo e persino pericoloso avere una gomma a terra. Allora la soluzione è portare con sé un piccolo compressore ricaricabile facilmente con una presa usb. In commercio ce ne sono tanti con un range di prezzo piuttosto ampio. Alcuni si possono acquistare davvero con una manciata di euro su siti come Temu e Ali Express. Per esperienza la resa c’è, ma bisogna armarsi di pazienza perché più basso è il prezzo, minore sarà la spinta.

Un ottimo prodotto è il Bosch EasyPump che vi arriverà corredato di cavo Usb al quale basterà agganciare una presa ad esempio dello smartphone (quindi non c’è il caricabatterie). Ci sono inoltre le uscite per bici, auto e pallone. Gonfia fino a 10 bar in modalità libera, oppure con settaggio predefinito. In giro si trova a circa 70 euro, ma le offerte ci sono sempre e come detto sono tante anche le alternative.

Mai senza una brugola

Quando si è in bici, soprattutto nei boschi, ci si accorge di quanto sia necessario avere con sé una chiave a brugola di emergenza. Per questo un regalo davvero smart è l’EDC Lite Multi-Tool. L’ultima versione mini del loro pratico multiutensile offre nove funzioni poiché i progettisti di OneUp sono stati in grado di inserire nello strumento sette chiavi a brugola da 2 a 8 mm, nonché un Torx T25 e un cacciavite a testa piatta. La cosa geniale è che offre la comodità di essere riposto all’interno della maggior parte dei tubi di sterzo senza richiedere modifiche importanti. In questo modo, lo avrai sempre con te e non lo perderai facilmente. Se vuoi dare al tuo bambino interiore un po’ di spazio per giocare, il manicotto del tubo sterzo richiesto per il multitool è disponibile in altri sei colori oltre al nero. Prezzo intorno ai 40 euro.

Esperienza in regalo per Natale

Non è detto che un regalo debba per forza essere un oggetto e infatti perché non scegliere un’escursione in bici a pedalata assistita. Ad esempio questa è l’idea di Umbria in mountain bike: una esperienza sportiva all’aria aperta con proposte a partire da 5 euro. Ecco alcune Idee Regalo proposte dall’associazione: Escursione guidata in Mountain Bike o eMtb di mezza giornata 25 euro. Escursione guidata in eMtb di mezza giornata con noleggio incluso 45 euro. Week End in eBike che comprende corso di meccanica, 2 escursioni di mezza giornata 65 euro.

Un’escursione guidata prevede: assistenza e guida di un maestro federale lungo tutto il percorso, utilizzo locale rimessa attrezzature, piccola officina pronto intervento con tutto l’occorrente per il lavaggio ed ingrassaggio. Inoltre è prevista una sosta relax nella piscina del ristorante ospitante, oltre a una copertura assicurativa. Accedi direttamente alla sezione Prenota Ora. La gift card ha durata di un anno.

