5 pregi e 3 difetti della 500 elettrica. In montagna va bene?

“Sono intenzionato ad acquistare una 500e, ma volevo togliermi dei dubbi. Vado spesso in montagna nel weekend, è un’auto adatta a quel tipo di percorsi? Come si comporta sulle salite? E in discesa come si comporta il freno rigenerativo?“. Danilo Colombo.

“Mi sembra che parliate poco della 500 elettrica, forse per la solita esterofilia che affligge noi italiani. Io invece ci sto pensando su: devo cambiare la mia vecchia Smart e come seconda auto per il casa-ufficio potrebbe fare al caso mio. Soprattutto se, come continuate a scrivere, lo Stato rinnoverà gli incentivi. Mi dite pregi e difetti di questa macchina? Grazie“. L. Di Blasio.

5 pregi e 5 difetti della 500 Nessun problema particolare a salire

Risposta. La 500 non teme particolarmente la montagna: i consumi aumentano parecchio, ma esattamente come accade a tutte le auto elettriche. E in discesa la batteria si “rigenera” e c’è modo di recuperare parte dell’energia perduta nell’ascesa. Anzi, tra le piccole è l’auto che può affrontate viaggi in montagna più impegnativi, avendo la batteria più capace, 42 kWh. Come si diceva, quando la strada sale l’autonomia è ben lontana dai 320 km dell’omologazione WLTP: se l’ascesa è impegnativa si può scendere anche sotto i 200 km e di questo va tenuto conto. Quanto a pregi e difetti, proviamo ad elencare in pillole quelli che sono, secondo noi, 5 “più” e 3 “meno”.

5 cose che ci piacciono…

l’autonomia: 320 km ufficiali, che corrispondono a circa 250 km su strada, sono un best in class tra le citycar elettriche. la velocità di ricarica: il fast charger da 85 kW consente di ricaricare la batteria in tempi brevi: 5 minuti per immettere l’energia con cui fare 50 km. i consumi sono contenuti, anche per una citycar, e con quel che costa l’energia… l’abitabilità interna: nonostante le dimensioni siano simili alla versione a benzina (è lunga 6 cm in più), dentro la 500e è più spaziosa. Anche se è sempre una 500… le prestazioni non sono niente male: accelerazione 0-100 km/h in 9 secondi netti (4 secondi meno della versione a benzina) e velocità di punta di 150 km/h.

… e 3 cose che ci piacciono molto meno

Il prezzo è decisamente impegnativo: si parte da 27 mila euro, ma per la versione Action, con batteria più piccola (23 kWh) e meno autonomia (190 km). Qualche fruscio aerodinamico si avverte alle velocità più sostenute, anche se questa non è un’auto nata per vivere in autostrada… Il freno di stazionamento non si può disinserire manualmente, dopo che si è attivato automaticamente. Il problema c’è stato segnalato dal presidente di Aci Milano, Geronimo La Russa, che guida una 500e. E crea parecchie complicazioni, per esempio, quando porti l’auto al lavaggio.

