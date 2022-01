5 mila km con la Spring: i primi mesi in elettrico di Biagio:

5 mila km con la Spring: Biagio, un lettore abruzzese, condivide qui il racconto del suo primo anno (pochi mesi…) in elettrico. Prima di lui lo avevano fatto Luca, passato dalla Toyota alla Tesla Model 3 (foto). Elisabetta e Federico, proprietari di una Renault Zoe. E Paolo, che ha una Volkswagen ID.4. Chi vuole condividere la sua esperienza può scrivere alla mail info@vaielettrico.it.

di Biagio Di Nicola

“Da settembre sono entrato nel mondo dell’elettrico. Ho acquistato, devo dire con soddisfazione, una Dacia Spring plus con accessorio per carica rapida (che consiglio di acquistare, se non fai dell’auto solo uso cittadino). Ho percorso 5.400 km e ora farò la prima tratta seria autostradale: 140 km tra andata e ritorno. Controllerò i consumi, considerando di adottare una guida molto tranquilla, senza superare i 110 km/h“.

5 mila km con la Spring “Bene, ma solo per la città e dintorni”

“Ho molto meditato questo acquisto per sostituire una Punto diesel che usavo per i trasferimenti urbani, valutando con attenzione i pro e i contro. Nel mio caso, la scelta è senza dubbio vincente e la Punto ora giace in garage, con la assicurazione sospesa e la batteria scollegata. Sono qui per consigliare gli indecisi che vogliono avventurarsi in questo mondo e si stanno facendo la domanda: ma a me converrebbe un’auto elettrica? E se sì, quale? Snoccioliamo un po’ di dati sui consumi della Dacia. È una auto prettamente cittadina o di periferia, inidonea a trasferimenti sopra i 50 km di distanza e non è il massimo per l’autostrada. Tra l’altro a livello di guidabilità, a velocità elevate o in presenza di fondo viscido o vento, ha delle limitazioni evidenti, che non riscontrerete in ambito urbano.

5 mila km con la Spring / “I consumi? Dipende anche da chi guida…”

“La Dacia ha un altro difetto: non ha una posizione di parcheggio. Se dimentichi di tirare il freno a mano quando ti fermi, l’auto con la minima pendenza o anche con una spinta, si troverebbe a girovagare da sola per la strada. Ok, c’è un cicalino che avvisa, ma io sono duro d’orecchie… e questa cosa spero venga presto corretta. È più pericoloso questo che la valutazione Euro NCAP di cui dirò… Ma torniamo a consumi e autonomia. Io a settembre percorrevo 100 km con 9,2 kWh, ma è un dato non alla portata di tutti. Devi modulare l’acceleratore con cura spasmodica, come fosse un raro cimelio, con mille attenzioni evitare di superare i 50km/h. E frenare per tempo per recuperare anche l’ultimo Watt di rigenerazione e non disperdere energia. Mio figlio, che pure ha il piede leggero, faceva i 9,6. Mia moglie, che invece l’ha sempre usata con la stessa “verve” con cui partiva sfrizionando con la Punto quasi fosse in Formula 1, era sui 12. D’inverno le mie percorrenze si attestano sugli 11,5 senza esagerare con il riscaldamento, con mia moglie che arriva ora ai 14 ed anche un po’ oltre, in modalità ECO“.

“In autostrada viaggi al passo dei camion”

“Sulle strade a scorrimento veloce, fino a 90-100km/h in pianura si sta sui 16 kWh con il caldo, ora sui 17, anzi 18 considerando il riscaldamento. Sull’autostrada bisogna andare al passo dei camion per non scendere sotto i 120 km di autonomia. Caricando la macchina, ho constatato che si ha una perdita di circa il 4% in estate (quindi circa 1kWh in più per ricaricare fino al pieno) che salgono col freddo sull’8%. Di notte d’inverno si perde circa 1% di autonomia (il primo giorno, oltre non saprei dire dato che l’auto non è mai stata ferma oltre le 10-15 ore). Mentre d’estate non ho riscontrato perdite. Per calcolare le autonomie basta considerare di avere 20kWh di uso tranquillo prima di arrivare alla “sindrome di abbandono’ (modo poetico per dire paura di rimanere appiedati). Spiegherò poi meglio le caratteristiche di questa sindrome con un esempio in fondo all’articolo.

5 mila km con la Spring: “È un’ottima auto, a queste 4 condizioni”

“Uno specifico punto lo volevo dedicare a chi ha la fobia della stelle EuroNCAP. Faccio notare che la Grande Punto, che aveva 5 stelle, è stata valutata 1 stella dopo 3 anni. L’auto è la stessa, ma sono cambiati i parametri ed ora è più importante avere gli ADAS che una vettura che ti protegga passivamente. E poi la prova di urto è a 64km/h, che con la Dacia non raggiungerete mai, rimarreste a piedi prima di qualsiasi incidente… Scherzi a parte, la Spring è un’auto da città o periferia, una eccellente scelta se, come me, avete:

Un garage

Dei pannelli fotovoltaici che la caricano (quasi) gratis

Diversi supermercati con colonnine ad uso gratuito nel circondario

Un’altra auto per fare i tragitti autostradali ed i viaggi lunghi”

“Troppo poche le colonnine rapide per fare viaggi lunghi”

“L’auto elettrica va bene come seconda macchina o per un uso cittadino. Tragitti maggiori richiedono programmazione e la possibilità di attingere alle colonnine rapide che non abbondano. Qui in Abruzzo, ne ho trovate solo due, fortunatamente entrambe a pochi km da casa. Con la Spring si carica l’auto in circa 3,5 ore dalle colonnine a 7,2kW monofase (22kW trifase, quelle più comuni adesso in città). Meglio del dichiarato dalla casa che parla di 5 ore. E in 1,2 ore da quelle rapide, che ho constatato non caricare tutte uguali (Enel X mi ha caricato a 25-30kW/h contro BeCharge a 15-17). Ora si trovano ancora libere, dato il numero esiguo di possessori di auto elettriche. Poi c’è da valutare il panico dovuto al fatto che ci sono tanti gestori diversi con tante APP da scaricare sul cellulare per poter poi ricaricare (scusate il gioco di parole…). E che quando arrivi alla colonnina perdi più tempo per scegliere gestore e APP giusti che per caricare“.

“Ho speso per oltre 5.000 km meno di 50 euro”

“È molto difficile per chi è alle prime armi. Io ci ho messo qualche giorno prima di acquisire la necessaria dimestichezza per caricare da rete pubblica, cosa ancora sconosciuta a mia moglie. Secondo me questo tipo di mobilità è ancora acerba per il grande pubblico. Poi per quelli come me, nelle mie stesse condizioni, ne hanno giovamento incredibile. Pagata con gli incentivi quasi lo stesso prezzo di una equivalente a benzina, ho speso per oltre 5.000 km meno di 50€. Ma solo perché ho voluto provare le colonnine varie e magari qualche volta mi sono trovato nella necessità di aumentare il chilometraggio giornaliero in maniera non programmata. E quindi ho dovuto optare per sistemi di carica più rapidi di quella casalinga. Poi se fai il tassista, tieni molto alla comodità di guida (indubbiamente superiore) o devi muoverti in aree a traffico limitato, l’elettrico è la macchina che fa al caso vostro. Anche perché le spese di manutenzione sono nettamente più basse“.

“A chi sconsiglio un’elettrica oggi”

“In tutti gli altri casi, penso sia opportuno aspettare e cmq consiglio di non scendere sotto i 35kWh di batteria, come pure di non salire troppo sopra. I costruttori danno garanzie confortanti, ma vediamo se le rispetteranno tra 6-7 anni. Considerando che le batterie hanno un costo di circa 250€/kWh, meglio non avere centinaia di kWh sotto il pianale. Sempre con la mia auto, la Spring, al più sarebbero 6.000€ per una nuova batteria, inferiore al risparmio rispetto alla Punto sui 5 anni. Percorrendo 20.000 km/anno risparmierei oltre 1500 €/anno tra carburante, bollo e manutenzione. Riassumo: io d’estate con la Spring arrivo a percorrere i 280km e, senza far troppa attenzione a schiacciare l’acceleratore, almeno i 230 si percorrono sempre. D’inverno considerate invece i 230-190 km per pieno nelle modalità rispettivamente risparmio-normale. In autostrada è difficile superare i 150 km e, se non avete carica rapida ed una colonnina idonea a caricare rapidamente, evitate viaggi oltre i 70 km. Questo con la Spring, che ha 26,7 kWh di batteria“.

“Come gestire la sindrome da abbandono”

“Per finire due parole sulla “sindrome da abbandono” (leggasi paura di rimanere appiedato). Volevo fare con l’elettrica un viaggio da Pescara a Roma in autostrada. Menzione di lode per Sarni, che dedica colonnine gratuite a 22kW nelle due aree in autostrada. Partenza da Pescara col pieno, si prende l’autostrada e dopo circa 20km ho il primo Sarni. Caffè e si riporta la carica delle batterie sopra il 90%, avendo 100 km prima della prossima area (sempre servita da Sarni, per fortuna). Ma abbiamo anche 13 km di salita con pendenza superiore all 11%: ce la farò con la Spring? Prima di lì potrei solo uscire a Celano, dove pare ci sia una colonnina rapida (così mi dice Next charge, la App che giudico migliore), ma facendo una deviazione di circa 15km. Comunque arriviamo al Sarni e dobbiamo caricare la Spring almeno del 60% per affrontare il resto del viaggio: se trovo una colonnina libera mi tocca rimanere oltre 1,5 ore in attesa per poi continuare il viaggio fino a Roma ed uscire nel primo posto possibile per ricaricare“.

5 mila km con la Spring: “Non è una Tesla, quindi…”

“Quindi diciamo che se usassi colonnine rapide avrei un aggravio di circa 3 ore sul viaggio di 177 km: siamo sulle 5 ore contro le 1,5 ore con una comune auto a benzina. Oltre alla sindrome di abbandono che mi perseguiterebbe durante tutto il viaggio. E la probabilità di trovare anche le colonnine già in uso da qualcuno che, arrivato prima di me, magari starebbe un’ora a caricare. Impensabile per me al momento tale viaggio in Dacia. Questa sindrome si eviterebbe a mio avviso solo con le Tesla, per ora, che hanno la propria rete di ricarica. Cmq con la mia Volvo a GPL vado a Roma con meno spesa (14€ per 177 km) e senza preoccuparmi di fare il pieno prima di partire. Sperando di aver dato sufficienti spunti di valutazione, vi terrò aggiornati sul prosieguo della mia avventura da elettrofita. E sarò ben lieto di rispondere a domande e richieste, come pure di prendermi insulti ed improperi da delatori e detrattori che, sul web sono di casa…”.

— Guarda anche il nostro video: “La Spring alla prova montagna”

5 mila km con la spring