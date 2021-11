5 mila km con la Ioniq 5: “Volevo comprare la Kona, poi…”.

“ Adesso, dopo due mesi e oltre 5 mila km percorsi, con la Ioniq 5 mi ritengo molto soddisfatto della scelta fatta. Anche se l’auto ha ancora qualche problema di gioventù. Il problema della ricarica non esiste più, certo bisogna organizzarsi rispetto ad un’auto termica. Ma quando vado a fare la spesa la collego alle colonnine gratuite dei vari supermercati e di notte alla Schuko di casa : in 12 ore ricarico circa il 40% . In questi due mesi ho percorso anche parecchia autostrada: usando la ricarica rapida di Free to X all’Autogrill di Secchia Ovest a Modena (un po’ troppo cara…). Ed ho utilizzato anche la Ionity di Piacenza , dove ho ricaricato dal 30 ad oltre l’80% in 16 minuti, raggiungendo un picco di 190 kWh, al costo di di euro 0,29 al kWh . Questo grazie ai due anni di abbonamento gratuito fornito dalla Hyundai agli acquirenti della Ioniq 5 “.

“M i sono avvincano all’auto elettrica grazie al concessionario Hyundai di Novara, che mi ha dato in prova una Kona EV 64 kWh per 3 giorni . Mi sono apprestato a fare il primo viaggio da Novara fino in Liguria con una certa apprensione. Andata di 140 km , con l’ansia della ricarica, batteria al 100% , prima di partire ho scaricato le varie app dei gestori e identificate le colonnine di ricarica. Ma quando sono arrivato a destinazione e avevo poco meno del 70% di batteria tutti i dubbi sono svaniti. Tornato in concessionaria, ero deciso ad acquistare la Kona, ma poi hai preferito aspettare e vedere dal vivo la Ioniq 5 . Arrivato il primo modello in concessionaria, una 72 kWh RWD , ho deciso di prenderla. Dal momento della scelta alla consegna effettiva è passato circa un mese (arrivo documenti, ferie estive, pratiche per il noleggio a lungo termina). E il concessionario gentilmente mi ha lasciato la Kona, con cui ho percorso oltre 2.500 km “.

Un primo bilancio: che cosa va, che cosa no