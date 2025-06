Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

5 mila BYD per i noleggi Surf: colpaccio del marchio cinese, che porta a casa un maxi-ordine dal noleggiatore tedesco, fornendo 5 elettriche e un’ibrida plug-in.

5 mila BYD per la società tedesca, con prezzi a partire da 259 euro/mese

Il marchio cinese prosegue cone un rullo compressore nella sua avanzata in Europa. Ad aprile ha superato Tesla nel mercato continentale delle elettriche e ora sigla un maxi-contratto sul mercato più importante, la Germania. L’accordo quadro con Surf prevede òa consegna di un massimo di 5.000 veicoli nei prossimi dieci mesi. Saranno 5 i modelli BYD prenotabili da subito: 4 elettriche (Dolphin, Atto 2, Seal, Sealion 7) e un’ibrida plug-in (la Seal U DM-i).

Un’altra elettrica, la piccola e attesissima Dolphin Surf, sarà disponibile nei prossimi mesi. Tutta questa gamma potrà essere noleggiati con durata compresa tra sei e 24 mesi, con prezzi competitivi, a partire da 259 euro al mese. Per BYD si tratta di una grande occasione per entrare con ancora più decisione nel mercato tedesco, come conferma Maria Grazia Davino, senior vice-presidente BYD Europe: “Insieme a FINN, potremo far conoscere a un numero ancora maggiore di automobilisti le tecnologie BYD e convincerli dei vantaggi dell’elettromobilità“.

Sempre più auto elettriche nelle flotte tedesche

È chiaro che, rispetto a Tesla, BYD può offrire una gamma elettrica molto più completa, che comprende anche piccole citycar come la Dolphin Surf in arrivo (qui sopra la VIDEO-PROVA). La flotta di Finn comprende attualmente circa 25.000 veicoli, il 35% dei quali completamente elettrici. E la tendenza è in crescita, come ha recentemente rivelato Jürgen Lobach, Chief Fleet Officer di Finn, in una videointervista al sito tedesco Electrive.

Entro la fine dell’anno, si prevede che la flotta raggiungerà i 40.000 veicoli, il 40% dei quali elettrici. Ed entro la fine del 2028, la quota di veicoli elettrici nel parco auto di Finn dovrebbe superare l’80%, seguendo un trend comune a diversi grandi noleggiatori tedeschi. La Finn è stata fondata nel capoluogo bavarese appena sei anni fa, nel 2019. Oltre al veicolo, gli abbonamenti dell’azienda includono assicurazione, immatricolazione e manutenzione.