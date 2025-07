5 maxi ricariche per camion Milence in Germania

Milence è nata tra anni fa come joint venture tra Daimler Truck, TRATON GROUP e Volvo Group, con uno scopo ben preciso: creare una capillare rete europea di rifornimento per mezzi pesanti elettrici. Naturale partire dalla Germania, il Paese in cui in questi primi anni si sono venduti più mezzi pesanti a batterie. Ma seguiranno a ruota gli altri prinicpali mercati: Olanda, Belgio, Francia, Italia, Svezia, Regno Unito, Damimarca, Polonia e Spagna. I primi due sul mercato tedesco sono stati aperti alla fine del 2024 sull’autostrada A9 a Vockerode, in Sassonia, e allo svincolo di Hermsdorfer Kreuz in Turingia. I tre appena inaugurati sono a Recklinghausen, vicino all’autostrada A2, a Coblenza (vicino all’autostrada A61) e a Kirchberg an der Jagst nel Baden-Württemberg (vicino all’autostrada A6). Tutti hanno almeno 8 punti di ricarica da 400 kW, forniti dall’Alpitronic di Bolzano, sempre più protagonista sul mercato tedesco.

Anche nel trasporto pesante si punta sull’elettrico più che sull’idrogeno

Altro Paese in cui Milence sta già operando è la Francia: un primo hub è stato aperto a Dunkerque, un altro è in costruzione a Saint-Witz, vicino a Parigi. L’Italia dovrebbe seguire a breve, dato che il budget prevede di arrivare a 71 locations in 10 Paesi entro il 2027. Con l’intenzione di introdurre caricatori megawatt, quindi con potenze più che doppie rispetto a quelle installate finora. E anche su questo, come sappiamo, Alpitronic può essere un interlocutore privilegiato. Quel che è chiaro è che Milence ragiona considerando l’Europa un mercato unico, con i corridoi elettrici per il trasporto merci. E rotte a lunga percorrenza come Barcellona-Lione, Parigi-Hannover e Anversa-Stoccolma. E altre, che interessano l’Italia, nella direttrice Nord-Sud. L’enormità dell’investimento è un altro indizio del fatto che i grandi gruppi (in questo caso Daimler e Volvo) anche nel trasporto pesante si stanno orientando sull’elettrico e non sull’idrogeno, Dopo la decisione di Stellantis di cancellare la programmata produzione di veicoli commerciali.