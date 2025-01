5 domande su Elon Musk: il patron di Tesla, e di mille altre cose, è da sempre un personaggio controverso. Ma lo è assai di più da quando ha affiancato Donald Trump nella corsa alla Casa Bianca. Sul tema discutiamo spesso in redazione, a volte con pareri concordi, a volte con pareri diversi. E vorremmo allargare il confronto a voi che ci seguite, per farci un’idea più compiuta.

5 domande su Elon Musk: un genio senza pari o…?

In che modo l’impegno diretto di Musk nell’amministrazione Trump influirà sulla gestione di Tesla? Come influirà sull’immagine di Tesla l’impegno politico d el patron, con posizioni molto forti e giudicate spesso ai limiti dell’estremismo di destra? Pensate che ci possa essere anche un riflesso sulle vendite e, se sì, in positivo o in negativo? Immaginate Tesla come una creatura che non può fare a meno di colui che l’ha fatta diventare grande? O pensate che sia ormai un’azienda strutturata che può benissimo fare a meno di Elon Musk e continuare a prosperare con alttri azionisti? Come giudicate la gamma attuale di Tesla? Pensate che il leggero calo di vendite accusato nel 2024 sia solo un assestamento fisiologico? O ritenete invece che la concorrenza, soprattutto cinese, continuerà a eroderle quote di mercato? In definitiva, qual è il vostro giudizio su Elon Musk? Lo considerate un grande imprenditore e un geniale innovatore o un personaggio di cui diffidare?

Breve biografia, aziende e patri monio dell’uomo più ricco del mondo

Elon Musk è nato a Pretoria il 28 giugno del 1971. Questo il profilo, tratto in gran parte da Wikipedia: “Musk è un imprenditore e politico sudafricano con cittadinanza canadese naturalizzato statunitense. Ricopre i ruoli di fondatore, amministratore delegato e direttore tecnico della compagnia aerospaziale SpaceX, fondatore di The Boring Company, cofondatore di Neuralink e OpenAI, amministratore delegato e product architect della multinazionale automobilistica Tesla, proprietario e presidente di Twitter, poi ribattezzato X. Ha inoltre proposto un sistema di trasporto superveloce conosciuto come Hyperloop One, società posta in liquidazione il 21 dicembre 2023. Tramite SpaceX gestisce Starlink, una costellazione di satelliti che ha l’obiettivo di fornire Internet ad alta velocità e bassa latenza a tutto il pianeta. Ultimamente si è parlato con insistenza di un accordo con il governo italiano per fornire i servizi di Starlink. Secondo Forbes (dicembre 2024), con un patrimonio stimato in 464 miliardi di dollari, risulta essere la persona più ricca del mondo. Ora fa parte dell’Amministrazione Trump.

