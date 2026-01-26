5 domande da neofita dell’auto elettrica: Nicola sta per acquistare la prima EV (forse una VW ID.4) e ha una serie di dubbi. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Budget di 20 mila euro: pensa a un usato, forse ID.4 o ID.3

“S ono un vostro lettore da qualche anno. Probabilmente nel 2026 farò il passo di vendere/rottamare la mia Altea XL diesel euro5 per passare ad un’auto elettrica. Rigorosamente usata, ritengo i prezzi del nuovo troppo alti. Chiedo consigli in merito all’utilizzo di un’auto che conosco poco, per quanto letto sul vostro sito e appreso dall’esperienza di qualche collega che ne ha comprata una negli ultimi due anni. Come prima cosa dico che sto cercando una VW ID.4, perché le dimensioni sono abbastanza simili alla mia attuale auto. Ovviamente preferirei trovarne una con batteria da 77kWh per avere più autonomia. Ma, per esperienza di un collega che ha una Skoda Eniaq con batteria 58KWh, so che si riescono a fare viaggi di 600km anche all’estero senza alcun disagio. Un ripiego alla mia scelta potrebbero essere la VW ID.3 o la Cupra Born. Mi sono imposto un budget di circa 20 mila euro. Penso di indirizzare il mio acquisto presso un concessionario ufficiale del marchio, per ragioni di garanzie su futuri malfunzionamenti.

5 domande da neofita: come si ricarica per salvare la batteria? E la revisione…?

Ma veniamo ai consigli. Sto cercando di immaginare la vita quotidiana con un’auto che ha bisogno di tempi lunghi di ricarica, se si vuole risparmiare ricaricando a casa. Ho la fortuna di avere un box, ma non ancora un impianto fotovoltaico. L’auto è usata prevalentemente da mia moglie, che percorre circa 1.000km al mese, su strade statali e cittadine. 1) Come pensate sia giusto caricare la batteria per danneggiarla il meno possibile? Se l’auto ha 20% di carica (quindi circa 60km di autonomia con batteria 58kWh) e starà ferma 6 o 7 ore, ha senso caricarla in box a 2kW fino al 50% circa? 2) L e batterie sopportano bene cariche parziali o rischierei di degradarla anzitempo? 3) Per ottimizzare la carica ha senso cercare un’auto con pompa di calore per regolare la temperatura della batteria? 4) Oltre al test sulla salute del pacco-batteria, cosa chiedere al venditore per fare un buon acquisto? 5) Le auto elettriche sono soggette a revisione periodica come le termiche? ”. Nicola Santin

Risposta 1) Da sempre Volkswagen consiglia di limitare la ricarica all’80%, spiegando che questo serve a preservare le batterie. Il super-esperto del gruppo tedesco, Frank Blume, lo spiegòin un questa intervista. 2) Con potenze come quelle indicate (2 kW di un impianto domestico) non ci sono problemi: di solito di lascia l’auto in carica la notte. E i costi sono ben più convenienti (menoi della metà) rispetto alla vecchia Altea diesel. 3) Non ci sembra indispensabile che l’auto che si va ad acquistare abbia la pompa di calore. 4) Il test sulla batteria è la cosa veramente indispensabile da verificare e va fatto con strumenti attendibili (PKC per esempio). 5) Gli intervalli della revisione periodica sono gli stessi delle auto a benzina o diesel. . È un buon momento per acquistare un’elettrica usata, dato che le quotazioni sono in calo. Veniamo alle domande di Nicola:Da sempre Volkswagen consiglia di limitare la ricarica all’80%, spiegando che questo serve a preservare le batterie. Il super-esperto del gruppo tedesco,, lo spiegòCon potenze come quelle indicate (2 kW di un impianto domestico) non ci sono problemi: di solito di lascia l’auto in carica la notte. E(menoi della metà) rispetto alla vecchia Altea diesel.che l’auto che si va ad acquistare abbia la pompa di calore.Il test sulla batteria è la cosa veramente indispensabile da verificare e va fatto con strumenti attendibili (PKC per esempio).Gli intervalli della revisione periodicadelle auto a benzina o diesel.