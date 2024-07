5 consigli sulla guida elettrica d’estate

5 consigli su come guidare elettrico d’estate, firmati da Geotab. Le temperature mettono a dura prova le prestazioni delle batterie. E l’autonomia…Alcune dritte potranno apparire scontate ai più esperti, ma un ripasso è sempre utile.

5 consigli / Ricaricare l’auto in maniera intelligente (1)

In estate i veicoli elettrici devono essere ricaricati più lentamente e più frequentemente. Del resto, proprio a causa delle temperature elevate, la potenza massima di ricarica si riduce automaticamente per scongiurare un sovraccarico. Per la stessa ragione, anche le funzioni di ricarica rapida dovrebbero essere evitate. Inoltre, la maggior parte delle batterie raggiunge le prestazioni ottimali intorno all’80% della carica, motivo per cui può essere ragionevole non caricare completamente la batteria.

Ridurre al minimo i consumi interni e il carico dell‘auto (2)

Alcune funzioni accessorie dell’auto hanno un impatto negativo sull’autonomia della batteria, soprattutto in estate. Ad esempio, l’illuminazione interna e la ricarica del cellulare tramite porta USB dovrebbero essere utilizzate con parsimonia. Inoltre, ogni chilo in più trasportato incide sull’autonomia. I conducenti dovrebbero quindi fare particolare attenzione al carico, eliminando dal bagagliaio quanto non strettamente necessario. E portando con sé solo ciò di cui hanno realmente bisogno. Anche scegliere imballaggi più performanti può contribuire ad aumentare l’efficienza del veicolo (e a vivere il viaggio con più leggerezza).

Mantenere il veicolo fresco, muovendosi in anticipo (3)

Tutti conoscono l’insopportabile sensazione di salire su un’auto parcheggiata al sole, dopo qualche ora trascorsa in spiaggia o in città. Una temperatura esterna di 28° può portare l’abitacolo a 42° in soli 20 minuti, e addirittura a 45° se i finestrini sono chiusi. Pertanto, laddove possibile è consigliabile optare per parcheggi sotterranei o in zone ombreggiate. In questo modo, si proteggono sia gli occupanti del veicolo che la batteria, aumentandone l’autonomia e diminuendo l’energia necessaria per raffreddare l’abitacolo. Su questo aspetto è importante giocare in anticipo, seguendo le giuste procedure già prima dell’inizio del viaggio. Quando la batteria è ancora collegata alla rete elettrica, è consigliabile non accendere l’aria condizionata all’interno dell’auto. In generale, per la salvaguardia della batteria e della sua autonomia, è preferibile non impostare al massimo il climatizzatore. E, se possibile, limitarne l’utilizzo durante il viaggio, raffreddando il veicolo in anticipo prima di mettersi in moto.

Guidare in maniera fluida (4)

Fermarsi troppo spesso alla stazione di ricarica non è solo fastidioso, ma anche evitabile. Uno stile di guida costante può infatti aumentare significativamente l’autonomia dell’auto elettrica: limitare frenate e inutili accelerazioni renderà l’esperienza di guida più piacevole e diminuirà la necessità di ricaricare la batteria. Permettendo così di raggiungere rapidamente la destinazione rendendo il viaggio gradevole e divertente.

5 consigli / Utilizzare la tecnologia a proprio vantaggio (5)

Per evitare lunghe attese, è consigliabile installare app di guida che forniscano informazioni attendibili sulle stazioni di ricarica e sulla loro disponibilità. Inoltre, anche uno strumento che misuri l’autonomia della batteria in base alla temperatura può aiutare a prevederne gli effetti sulle prestazioni. E a pianificare di conseguenza il viaggio. L’autonomia indicata per i veicoli elettrici si basa su test standardizzati e deve quindi essere considerata solo come una linea guida, in quanto non tiene conto delle condizioni reali. Il dato effettivo può variare a seconda delle condizioni del terreno, del numero di passeggeri, della velocità, del comportamento di guida o della temperatura esterna. I conducenti devono pertanto tenerne conto, soprattutto in caso di condizioni climatiche estreme come in estate.

