470 euro di tagliando per una Zoe: ma non dicevate che…?

470 euro di tagliando per una Renault Zoe: lo segnala un lettore, che si sarebbe aspettato costi di manutenzione ben più contenuti per un’auto elettrica. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

470 euro di tagliando, sarebbero stati più di 600 con la batteria di servizio 12V

“Ho letto più volte sul vostro sito interventi che parlavano di costi irrisori per la manutenzione delle auto elettriche. E allora vorrei esporvi il mio caso. Possiedo una Renault Zoe 52 kWh da 5 anni e mezzo, con circa 35 mila km. Tagliandi sempre fatti alla Renault. Qualche giorno fa mi è apparso l’avviso che era necessario un nuovo intervento di manutenzione e diligentemente ho preso appuntamento con la locale concessionaria. Già dal preventivo fatto al momento della consegna dell’auto il conto non mi è apparso così irrisorio. Sarebbero stati 618,61 euro se io non avessi rinunciato a sostituire la batteria da 12 V, quella di servizio. Senza questa sostituzione ho pagato comunque 470 euro, non poco. Vi allego una copia della fattura con tipo e costi degli interventi. Sono curioso di sapere che cosa ne pensate e qual è il costo medio di un tagliandi per un’auto elettrica di queste dimensioni. Grazie per tutte le informazioni utili che ci fornite“. Lettera firmata.

Risposta. Confermiamo che la manutenzione delle auto elettriche è meno costosa delle auto a benzina o gasolio. L’Automobil Club tedesco, ADAC, stima in media un 49% in meno. In questo caso ci sembra che abbia pesato in modo fondamentale (202 euro più IVA) il liquido di raffreddamento del sistema elettrico. Cercheremo di capire se ad altri lettori con la stessa auto è stato fatto lo stesso intervento agli stessi costi. Quanto alla batteria 12 V, in genere la sostituzione avviene dopo 3-5 anni, a seconda dei casi. Anche se qui il chilometraggio è piuttosto basso, 6-7 mila km all’anno.