401 bus elettrici da Enel X per la Colombia: e l’Italia…?

401 bus elettrici da Enel X per la Colombia: la commessa è stata assegnata il 5 gennaio da TransMilenio, società di trasporti pubblici di Bogotà. E in Italia…

401 bus elettrici, costruiti dalla cinese BYD

In Italia Enel X ci sta provando, ma mancano gli interlocutori, le risorse e spesso anche la volontà politica per avere trasporti pubblici più sostenibili. Chissà che col Recovery Plan…Certo riesce difficile credere che qui non ci siano soldi e che invece si trovino in un Paese come la Colombia, che non è certo l’eldorado. 401 bus elettrici sono una bella flotta, Enel X li fornirà attraverso la società Bogotà ZE.

Il gruppo italiano dovrà provvedere anche all’allestimento di due location in cui ricaricare i nuovi mezzi. Location che si aggiungono ai quattro terminal elettrici che l’azienda sta adeguando dal 2019. I bus elettrici saranno prodotti dalla casa automobilistica cinese BYD, già presente con i suoi mezzi anche a Torino. Saranno assemblati in Colombia e avranno telecamere di sicurezza, wi-fi e porte USB. 229 di loro opereranno nell’elettroterminale Usme e gli altri 172 nel cantiere situato a Fontibón.

A Bogotà trasporti sempre più elettrici, ciao Roma…

Lucio Rubio Díaz , direttore di Enel in Colombia, spiega: “Entro la fine del 2021, la capitale disporrà di cinque cantieri di ricarica e uno in più all’inizio del 2022. Consentiranno la gestione di oltre 870 autobus elettrici SITP. Ci impegniamo a fornire alla città un nuovo look e un futuro sostenibile grazie alla transizione energetica”. I due terminali elettrici avranno aree amministrative, di parcheggio, manutenzione e ricarica. Funzioneranno con una potenza installata compresa tra 13 e 18 megavolt-ampere (MVA). Bogotá continua a posizionarsi come una delle città con la più grande flotta di autobus elettrici in America Latina. Il governo colombiano aiuta questi progetti nel piano volto a far sì che entro il 2030 la capitale riduca del 50% le emissioni di gas serra (ciao Roma…). Ma l’entrata in servizio dei nuovi 401 bus elettrici dovrà contribuire anche a ridurre il sovraffollamento dei mezzi pubblici a Bogotà.