40 mila euro è il prezzo giusto per la VW ID.4?

40 mila euro è il prezzo giusto per la Volkswagen ID.4? Se consideriamo l’incentivo statale, questo è il costo del nuovo Suv elettrico tedesco.

40 mila euro per 490 km d’autonomia e motore 204 Cv

Sembra proprio che l’ID.4 sia un successo, forse più della sorellina ID.3. Negli Stati Uniti le unità disponibili sono state “bruciate” nel primo giorno di apertura della prenotazioni. E anche in Europa si parla di un interesse notevole. Il listino da poco pubblicato con tutti i dettagli tecnici parte da 46.800 euro per la versione 1st Edition e da 56.800 per la super-accessoriata versione 1st Edition Plus. Prendiamo l’allestimento base, già piuttosto ricco: con l’incentivo statale si passa a 40.800 euro, che scendono a 36.800 se si rottama una vecchia auto. Tanto o poco?

– La scheda tecnica della Volkswagen ID.4 –

Facciamo un paragone con un Suv di casa, la Tiguan. Le misure sono simili (per la verità la Tiguan è lunga 9 cm, di meno), ma ci sono 10 mila euro di differenza vera tra le due macchine. Solo che la ID.4 ha un motore da 204 cavalli (contro 150), un’accelerazione che non è paragonabile (0-100 in 8,5 secondi) e uno spazio interno che non è paragonabile. Oltre al prezzo di listino, vanno considerati i costi di mantenimento. Qui l’ID.4 prevale in tutto: non c’è praticamente manutenzione (al di là dei normali cambi-gomme), l’energia costa molto meno dei carburanti, il bollo non si paga per 5 anni e persino l’assicurazione…

È il Suv elettrico medio che mancava?

E tra i Suv elettrici, invece? La ID.4 si colloca in una via di mezzo tra quelli compatti (tipo Hyundai Kona e Peugeot-2008) e i super Suv come l’Audi e-tron, la Mercedes EQC e la stessa Jaguar I-Pace. Forse il modello più simile (ma più lungo di 13 cm. e ancora non disponibile in Italia) è la Ford Mustang Mach-E nella versione Standard Range, proposta a 49.900 (pre-incentivi). Con 75,7 kWh di batteria e 450 km di autonomia (la ID.4 dichiara 490 km con 77 kWh).

E Poi ci sarebbe il Model Y della Tesla, che però è più lungo di quasi 20 com (477 cm. contro 458), ha un’autonomia superiore (505 km) e la trazione integrale. E costa 63.980 euro ed è fuori agli incentivi. Morale della favola: forse la Volkswagen con la ID.4 ha trovato un buon equilibrio tra prezzo, autonomia e prestazioni, oltre che in abitabilità. E, in un mondo che sembra non stancarsi mai dei Suv, può essere veramente il prodotto globale che traghetta la Volkswagen nell’elettrico-grandi numeri.