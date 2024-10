40 euro a ricarica, il forfait di un hotel: non è troppo?

40 euro a ricarica: è il costo (a forfait) che Monica si è sentita chiedere in un grande albergo di Stresa, Lago Maggiore. È un prezzo giusto? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

40 euro a ricarica, sul Lago Maggiore: non è troppo? Io ho deciso di rifornire altrove

“Salve! Sono a un congresso nazionale presso l’Hotel Regina, uno degli hotel più lussuosi di Stresa. Prima di arrivare ho chiesto se l’hotel aveva la possibilità di caricare la mia auto elettrica in garage. Mi hanno risposto che era possibile e il costo sarebbe stato di 40 euro forfettario, indipendentemente da quanto avrei caricato! Non mi sembra un modo gentile di accogliere il cliente green…….Che cosa ne pensate? (Ovviamente a questo punto si ricarica fuori)“. Monica Malisano

Ogni hotel fa il tipo di prezzo che vuole. Secondo noi…

Risposta. Questo della ricarica nelle strutture ricettive (hotel, ristoranti o campeggi che siano) è un tema che ci sta a cuore. Ti consentono di rifornire l’auto a bassa potenza quando fai tutt’altro. Se poi il costo è equo, il quadro si completa al meglio. Già, ma qual è il prezzo giusto? È uno dei temi che abbiamo trattato nel webinar (qui sopra) e nell’incontro al TTG di Rimini (sotto) con gli specialisti di Sagelio, traendone alcune indicazioni su cui concordiamo. Ogni struttura ricettiva è libera di decidere che tipo di tariffa applicare, scegliendo tra tre opzioni. C’è chi fa pagare un tanto al kWh, chi applica una tariffa a forfait (come nel caso sopra) e chi invece (sempre meno) regala la ricarica come misura promozionale. A noi la prima soluzione sembra la più appropriata e il prezzo indicato da Sagelio, 0,50/kWh, tutto sommato praticabile. Ma, giocando in casa propria, ogni hotel è libero di regolarsi come vuole e molti scelgono la tariffa a forfait per semplificare il pagamento alla reception. Sulla determinazione dell’importo giocano molti fattori, ma è ovvio che più l’hotel è di pregio e più costa anche la ricarica. Giusto comunque informarsi prima e, se il prezzo sembra esoso, andare altrove.

